涉虐21娃案／富豪被告+潛逃風險 判定高額保釋金主因
洛杉磯郡檢方認為，華人夫婦涉代孕虐養21名兒童且具龐大資產與潛逃能力，因此要求高額保釋金，法院最後各裁定2000萬元。
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洛杉磯郡檢方認為，華人夫婦涉代孕虐養21名兒童且具龐大資產與潛逃能力，因此要求高額保釋金，法院最後各裁定2000萬元。
洛杉磯郡檢察官辦公室對涉代孕虐養的華人夫婦宣國軍與妻子Silvia Zhang分別要求1億的天價保釋金，後法官裁定每人2000萬元。檢方稱，是結合被告具體財務狀況及整體案情，來要求保釋金的金額。兩被告罪名是涉嫌利用自設代孕中介機構非法生育並虐待至少21兒童，其保釋金金額在過往案件中名列前茅。
據洛郡檢察官辦公室的資料，根據加州刑法，在設定保釋金時，法院必須考量「保護公眾、所涉指控罪行的嚴重性、被告過往犯罪紀錄，及其按規定出庭的可能性」。加州最高院明確指出，在必須設定金錢保釋金的情況下，其金額必須基於對整體情況的個別化評估而達到「合理」。
合理保釋金的認定，並不意味必須讓被告「輕鬆負擔或感到便利」，而是結合被告具體財務狀況及整體案情來定。對擁有鉅額資產且面臨重罪及嚴重潛逃風險的富豪被告，法院有權根據其財政資源與潛逃風險設定相應合理的保釋金額。
檢察官辦公室認為，被告宣國軍具備購買國際機票、在海外安排住房與搬遷的經濟能力，其控制超過70個企業銀行帳戶，資產超過1億元，且在2023至2025年間每年有高達2.5億元的交易金流。
對宣國軍的保釋金是否為洛郡華人案件最高，洛郡檢察官辦公室發言人Greg Risling表示，檢方沒有按族裔或國籍追蹤保釋金的數據，因此無法確認2000萬保釋金是否為當地華人最高。
在加州歷史上，超過千萬乃至上億保釋金雖然很少，但也有數起和華人相關。如2010年洛杉磯華商馬肯寧（Kening Ma，譯音）涉嫌大規模偽造文件、洗錢及違反環保法規，聖伯納汀諾縣法院開出的保釋金曾為1.5億元，其妻Shirley計保釋金則高達7500萬元。
2017年舊金山灣區華裔富二代李凡妮（Tiffany Li）涉嫌謀殺案，檢方最初要求1億元保釋金，法官最終裁定為3500萬元，李家隨後以價值6200萬元房產作抵押成功交保。該金額當年被媒體稱為美國州法院歷史第八高保釋金。李凡妮後被陪審團裁定無罪。
檢方表示，保釋金是依被告財務狀況與整體案情個別化評估後決定，重點在於其巨額資產、嚴重指控與明顯潛逃風險，而非單純讓被告負擔便利。 檢方指稱，宣國軍可負擔國際機票、海外住宿與搬遷，並控制超過70個企業銀行帳戶，資產超過1億元，且2023至2025年間每年交易金流高達2.5億元。 文中提到，加州過去曾有華人案件出現千萬甚至上億保釋金，例如馬肯寧案曾達1.5億元，李凡妮案最初要求1億元，後改為3500萬元，顯示此類金額極罕見。
精華 FAQ
檢方表示，保釋金是依被告財務狀況與整體案情個別化評估後決定，重點在於其巨額資產、嚴重指控與明顯潛逃風險，而非單純讓被告負擔便利。
檢方指稱，宣國軍可負擔國際機票、海外住宿與搬遷，並控制超過70個企業銀行帳戶，資產超過1億元，且2023至2025年間每年交易金流高達2.5億元。
文中提到，加州過去曾有華人案件出現千萬甚至上億保釋金，例如馬肯寧案曾達1.5億元，李凡妮案最初要求1億元，後改為3500萬元，顯示此類金額極罕見。
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