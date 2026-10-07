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洛杉磯國際機場傳擦撞 飛東京客機翼尖小翼撞斷 畫面曝光

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洛杉磯國際機場傳擦撞 飛東京客機翼尖小翼撞斷 畫面曝光

編譯盧思綸／即時報導
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達美客機。圖非當事客機，示意圖。(路透)
達美客機。圖非當事客機，示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

達美航空一架載有290人的班機在洛杉磯機場滑行時，與剛抵達的加拿大航空客機擦撞，造成翼尖小翼斷裂卡入對方尾翼，所幸無人受傷且未影響機場運作。

美國廣播公司第七頻道（ABC 7）報導，美國洛杉磯國際機場" rel="154527">洛杉磯國際機場6日上午發生客機碰撞事故，一架共載有290名乘客與機組員、準備飛往日本東京羽田機場的達美航空客機，在機坪滑行期間與一架剛從加拿大多倫多抵達的加拿大航空客機擦撞。撞擊造成達美客機一側機翼的翼尖小翼當場斷裂，甚至直接卡進加航客機尾翼，所幸事故未造成任何人員受傷，機場運作也未受影響。

▲ 影片來源：X平台＠OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

加拿大航空表示，旗下客機當時剛從多倫多飛抵洛杉磯，隨後遭準備離場的達美航空客機擦撞。

現場畫面顯示，達美客機一側機翼末端向上彎曲的「翼尖小翼」（winglet）在撞擊中被扯斷，並卡在加航客機的水平尾翼內。

一名搭乘達美班機的乘客表示，當時客機正駛離登機門、滑行前往跑道，期間加航客機似乎開始移動，進入達美客機的行進路線。不過，目前官方尚未公布事故責任歸屬。

達美航空證實，涉事客機當時載有275名乘客及15名機組人員。達美表示，客機在洛杉磯國際機場滑行期間與一架加航客機發生碰撞，並對乘客因此受到影響及行程延誤致歉。

目前尚不清楚事故發生時，加航客機上是否仍有乘客。兩架客機事後均已停飛接受檢查，沒有傳出人員受傷。

洛杉磯國際機場表示，事故並未影響機場正常營運。美國聯邦航空總署及國家運輸安全委員會均已接獲通報。

精華 FAQ

  • 事故發生在6日上午，達美航空客機正準備飛往東京羽田，在機坪滑行離場時，與一架剛從多倫多抵達的加拿大航空客機發生擦撞。

  • 達美客機一側機翼末端的翼尖小翼當場斷裂，並直接卡進加航客機的水平尾翼內。現場畫面清楚顯示機翼末端受損相當明顯。

  • 這起事故沒有傳出任何人員受傷，機場運作也未受影響。兩架客機事後都已停飛檢查，FAA與NTSB也已接獲通報並介入。

洛杉磯國際機場 洛杉磯 加拿大

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