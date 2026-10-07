洛杉磯國際機場傳擦撞 飛東京客機翼尖小翼撞斷 畫面曝光

達美客機。圖非當事客機，示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 達美航空一架載有290人的班機在洛杉磯機場滑行時，與剛抵達的加拿大航空客機擦撞，造成翼尖小翼斷裂卡入對方尾翼，所幸無人受傷且未影響機場運作。

美國廣播公司第七頻道（ABC 7）報導，美國洛杉磯 國際機場" rel="154527">洛杉磯國際機場 6日上午發生客機碰撞事故，一架共載有290名乘客與機組員、準備飛往日本東京羽田機場的達美航空客機，在機坪滑行期間與一架剛從加拿大 多倫多抵達的加拿大航空客機擦撞。撞擊造成達美客機一側機翼的翼尖小翼當場斷裂，甚至直接卡進加航客機尾翼，所幸事故未造成任何人員受傷，機場運作也未受影響。

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加拿大航空表示，旗下客機當時剛從多倫多飛抵洛杉磯，隨後遭準備離場的達美航空客機擦撞。

現場畫面顯示，達美客機一側機翼末端向上彎曲的「翼尖小翼」（winglet）在撞擊中被扯斷，並卡在加航客機的水平尾翼內。

一名搭乘達美班機的乘客表示，當時客機正駛離登機門、滑行前往跑道，期間加航客機似乎開始移動，進入達美客機的行進路線。不過，目前官方尚未公布事故責任歸屬。

達美航空證實，涉事客機當時載有275名乘客及15名機組人員。達美表示，客機在洛杉磯國際機場滑行期間與一架加航客機發生碰撞，並對乘客因此受到影響及行程延誤致歉。

目前尚不清楚事故發生時，加航客機上是否仍有乘客。兩架客機事後均已停飛接受檢查，沒有傳出人員受傷。

洛杉磯國際機場表示，事故並未影響機場正常營運。美國聯邦航空總署及國家運輸安全委員會均已接獲通報。