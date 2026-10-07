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涉虐21娃華裔夫婦拒認罪 檢：資產數億+3國護照恐潛逃

記者王若然／巴沙迪那報導
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檢察官要求宣國軍（右）1億元保釋金，被告律師克雷姆斯（左）認為是刻意針對移民，法...
檢察官要求宣國軍（右）1億元保釋金，被告律師克雷姆斯（左）認為是刻意針對移民，法官最後判2000萬元保釋金。（洛郡法院提供）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯一對華裔夫婦遭控合謀虐待至少14名幼兒，兩人否認犯行；檢方以其巨額資產與三國護照主張高潛逃風險，法官最終裁定每人2,000萬元保釋金。

被控合謀虐童的華人夫婦宣國軍、Silvia Zhang 6日被捕後，於巴沙迪那高等法院過堂。兩人對所有指控不認罪。法官懷特(Kerry White)宣布，將兩人保釋金均設為2000萬元，而檢方此前提出1億天價保釋金。檢方稱，宣國軍有數億元資產、三國護照，有較高潛逃可能。而辯方認為，檢方刻意針對宣國軍，並反問「為何沒人說馬斯克？」

66歲宣國軍過堂時，後頸部還貼有醫用膠帶。（法庭共用照片）
66歲宣國軍過堂時，後頸部還貼有醫用膠帶。（法庭共用照片）

被告罹血癌 坐輪椅現身

下午2時多，宣國軍和Silvia Zhang被法警帶至法庭。兩人均穿著上午被捕時的衣服，39歲的Silvia Zhang身材瘦削、神情凝重，雙手戴鐐銬，背在身後。而66歲宣國軍則是光頭，後頸部還貼有醫用膠帶。他坐著輪椅，身穿黑色厚夾克。其辯護律師克雷姆斯(Mitchell Krems)向本報表示，宣國軍罹患白血病，目前正接受骨髓移植。

宣國軍和Silvia Zhang對檢方提出的多項合謀虐童重罪、五項阻礙證人重罪等不認罪。檢辯雙方隨後針對天價保釋金辯論。克雷姆斯表示，1億元的保釋金很「荒謬」，對謀殺案嫌疑人的保釋金多設在100萬元，更何況兩名被告沒有犯罪紀錄，與社區連結密切。他說，宣國軍剛接受骨髓移植，若長期羈押，健康狀況堪憂。此時，宣國軍特意掀開外套，露出由醫用膠布包裹的傷口。克雷姆斯稱，1億保釋金形同「不得保釋。」他建議保釋金設為每人500萬元。

宣國軍與Silvia Zhang夫婦在亞凱迪亞市的豪宅，他們因被控虐兒6日遭到逮...
宣國軍與Silvia Zhang夫婦在亞凱迪亞市的豪宅，他們因被控虐兒6日遭到逮捕。（美聯社）

住家現金財物就有900萬

但接下來檢方律師的爭論，堪稱投下一枚炸彈。檢方說，1億保釋金用意並非「不得保釋」。而是鑑於兩名被告的財務狀況，他們可以交得出（reasonablly retainable）。她說，通過檢方調查，宣國軍兩個銀行帳戶2023至2025年的資金流動（transaction）達到2億5000萬。其兩個銀行帳戶的資金說明（bank statement）顯示，一個帳戶存款超過500萬，一個則超過700萬。在當天執法人員突襲其住宅行動中，繳獲現金、酒等財物就有800至900萬元。

檢方接著說，有監控表明，兩夫妻在攝像頭前還偷偷讓孩子不要說打過他們，例如宣國軍表面給孩子們故事書，實則教他們說父母對他們很好，沒有打過他們。

檢方還說，宣國軍有三個國家護照，包括中國、美國和墨西哥。

最後，法官懷特裁定，保釋金為每人2000萬，並責令在一周內上繳兩人的所有法律身分文件，包括宣國軍的三國護照。法官還發布兒童保護令，夫妻倆不得接觸孩子，除了由Silvia Zhang親生的13歲女孩。被告若對保釋金有異議，需在12日前上訴。

加州洛杉磯郡檢察官霍克曼指宣國軍擁有三國護照，資產數億，有逃亡之虞。(路透)
加州洛杉磯郡檢察官霍克曼指宣國軍擁有三國護照，資產數億，有逃亡之虞。(路透)

宣國軍的辯護律師克雷姆斯向本報表示，宣國軍只是想要一個大家庭，檢方如此控訴，僅僅...
宣國軍的辯護律師克雷姆斯向本報表示，宣國軍只是想要一個大家庭，檢方如此控訴，僅僅因為他是移民有色人種。（記者王若然／攝影）

辯方：為何沒人說馬斯克？

洛郡檢察官霍克曼（Nathan Hochman）指出，該案中「被指控遭虐待的孩子數量前所未聞。」他稱至少14名幼兒被虐待。一同被指控的，還有涉嫌虐待兩個月嬰兒的保母李春梅（Chunmei Li，音譯）。她目前被通輯，懸賞金10萬5000元。

宣國軍夫婦的律師克雷姆斯在庭後接受本報採訪稱，宣國軍只是想要一個大家庭，檢方如此控訴，僅僅因為他是移民有色人種，「為什麼沒人說馬斯克？」

根據檢方訴狀，2025年4月27日至5月7日的11天內，監視器多次拍到部分保母打孩子屁股、掌摑或毆打孩童。其中一次，一保母用鞋子打孩子，Silvia Zhang和李春梅看著監視器畫面發笑。

法院文件顯示，保母涉嫌虐童。（取材自洛郡法院）
法院文件顯示，保母涉嫌虐童。（取材自洛郡法院）

保母施虐 要求孩子否認

檢方指控，宣國軍4月30日走進其中一間教室，要一名保母打孩子打得更用力，隨後他本人多次打那孩子的屁股，用手掌打孩子頭部，還抓著孩子一隻手臂把他提起來，同時繼續毆打。

這些疑似虐童行為，是警方接獲一名兩個月大男嬰頭部受傷的報案後才曝光。檢方指控，李春梅5月4日毆打這名嬰兒，但宣國軍和Silvia Zhang直到兩天後才帶他就醫，並向醫護人員謊稱嬰兒是從床上摔下。

起訴書還指出，5月7日警方抵達前，宣國軍和Silvia Zhang要求部分孩子否認曾被保母毆打，Silvia Zhang也被控指示一名保母把用來打孩子的棍子藏起來。

若罪名成立，宣國軍最高可判處17年4個月監禁，Silvia Zhang最高11年8個月，李春梅最高12年。

Silvia Zhang被法警帶至法庭。（法庭共用照片）
Silvia Zhang被法警帶至法庭。（法庭共用照片）

精華 FAQ

  • 兩人被控合謀虐童、對幼兒施暴，以及多項阻礙證人相關重罪；檢方還指稱他們要求孩子否認遭虐，並涉隱匿施虐工具與延誤就醫。

  • 檢方稱宣國軍有數億元資產、銀行帳戶資金流動龐大，住家也查獲大量現金財物，加上持有中國、美國、墨西哥3國護照，因此認為其財力與身份條件都使潛逃可能性升高。

  • 法官將兩人保釋金各定為2,000萬元，要求1周內交出所有法律身分文件與護照，並發布兒童保護令，禁止他們接觸多名孩子，僅Silvia Zhang親生的13歲女兒例外。

護照 華裔 華人

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