我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯國際機場傳擦撞 飛東京客機翼尖小翼撞斷 畫面曝光

天冷就嘴饞 研究揭「食欲之秋」 醫教3招避免一路胖到冬天

涉代孕虐養21娃 華人夫妻被捕 保釋金各2000萬

記者王若然／亞凱迪亞報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
涉嫌虐兒的宣國軍，6日被捕坐著輪椅出庭。（洛郡法院提供）
涉嫌虐兒的宣國軍，6日被捕坐著輪椅出庭。（洛郡法院提供）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯亞凱迪亞市21名代孕孩童虐養案持續擴大，宣國軍與妻子被捕，檢方指控監視器畫面顯示虐童行為，並將尋求高額保釋金與刑責。

洛杉磯亞凱迪亞市住處養育21名代孕孩童、身陷風波的宣國軍（Guojun Xuan）與妻子Silvia Zhang 6日早上遭逮捕，面臨多項刑事指控。檢方將尋求一億元保釋金，法官裁定兩人的保釋金各為2000萬元。

「再打使勁點」檢方：監視器曝宣國軍、保母都涉施虐

照片顯示，黑衣保母將孩子的褲子脫下，按在桌子上打屁股。（洛郡法院提供）
照片顯示，黑衣保母將孩子的褲子脫下，按在桌子上打屁股。（洛郡法院提供）

Silvia Zhang出庭時神情。法官判保釋金2000萬元。（洛郡法院提供）
Silvia Zhang出庭時神情。法官判保釋金2000萬元。（洛郡法院提供）

洛杉磯檢察官霍克曼（Nathan Hochman）與洛杉磯警長盧納（Robert Luna）舉行記者會，說明案件最新進展。宣式夫婦被控多項共謀虐童重罪，並在巴沙迪那法院過堂。

盧納稱，6日早上包括聯邦調查局（FBI），洛縣警局、亞凱迪亞市警局等執法部門，進入被告位亞凱迪亞市的住宅，搜集更多證據。

去年夏天，警方在宣家發現的21名孩童已全部交由洛杉磯縣兒童及家庭服務局（DCFS）監護。調查認定，這些孩子都是透過宣國軍與Silvia Zhang名下的代孕業務所生。案情傳出後，引起華人社區震撼，代孕產業也再度受到討論。

宣國軍夫婦去年夏天當時因涉嫌重罪危害兒童被捕，但隨後獲釋，未被起訴。去年12月，調查的起因是兩人當時僅2個月大的兒子疑似頭部受傷。

調查人員指出，住處的監視器拍到保母李春梅在屋內抱著這名嬰兒。搜索令描述，畫面中嬰兒哭了幾秒後傳出一聲撞擊聲，哭聲隨即停止，李春梅試圖叫醒嬰兒未果後，畫面顯示她搖晃嬰兒。調查人員表示，李春梅目前仍在逃。

宣國軍的律師克雷姆斯（Mitchell Krems）發表聲明，強調當事人是無辜的，錯在已經潛逃的保母，並表示宣國軍是因為行使擁有大家庭的憲法權利，而成為打擊目標。

克雷姆斯近日接受ABC7電視台專訪，稱這對夫妻的動機源於「利他主義」，希望將孩子培養成醫師、研究員與發明家，長大後貢獻社會。

克雷姆斯表示，生育這麼多孩子，乍看之下可能令人覺得非常古怪，但他在擔任律師期間深入了解當事人後，認為宣國軍希望培養能對社會作出貢獻的下一代。

律師同時否認宣國軍虐待孩子，但未透露是否已取回孩子的監護權。

檢察官霍克曼則指出，亞凱迪亞的大宅子中，設有32個監控，在宅內一間房中，有一個巨大電視屏幕，上面播放不同房間保母與孩子的行蹤。霍克曼說，在其中一段視頻中，當一個小孩被罰站馬步時，宣國軍在旁邊大笑；一次保母在打孩子時，他說「再打使勁點！」還有一次，他一手拎起孩子，一手打孩子的臉。另一段視頻中，宣國軍拿出10疊鈔票，發給保母。

霍克曼稱，若罪名成立，宣國軍與Silvia Zhang的刑期最多將分別為17年和11年。保母李春梅（Chunmei Li，音譯）的刑期將最高可達12年，為免他們潛逃，檢方要求高額保釋金。

宣國軍（左）、妻子Silvia Zhang（中），李春梅以及位於亞凱迪亞的涉事豪...
宣國軍（左）、妻子Silvia Zhang（中），李春梅以及位於亞凱迪亞的涉事豪宅。（記者王若然／攝影、取自亞凱迪亞警局）

警方在醫院拍攝、頭部受傷的兩個月大嬰兒照片。（洛杉磯高等法院）
警方在醫院拍攝、頭部受傷的兩個月大嬰兒照片。（洛杉磯高等法院）

精華 FAQ

  • 檢方表示將尋求1億元保釋金，法院最後裁定宣國軍與Silvia Zhang各自的保釋金為2000萬元，以防兩人潛逃並確保後續審理進行。

  • 檢方指出，住處32個監控錄影拍到疑似虐童過程，包括保母打小孩、宣國軍在旁大笑與說出「再打使勁點！」等畫面，成為重要指控依據。

  • 除宣國軍夫妻外，保母李春梅也被列為涉案對象且仍在逃。去年夏天警方發現的21名孩童已全數交由洛縣兒少服務局監護。

洛杉磯

上一則

涉虐21娃華裔夫婦拒認罪 檢：資產數億+3國護照恐潛逃

下一則

洛杉磯國際機場傳擦撞 飛東京客機翼尖小翼撞斷 畫面曝光

延伸閱讀

華男為何代孕生21娃？其律師透露原因…

華男為何代孕生21娃？其律師透露原因…
獨／華男虐14童案 檢要1億保釋金：他付得出

獨／華男虐14童案 檢要1億保釋金：他付得出
新聞眼／美國代理孕母產業 被誰汙名化了？

新聞眼／美國代理孕母產業 被誰汙名化了？
殺紐時高管女婿 華裔老夫婦首出庭被控謀殺、埋伏行凶

殺紐時高管女婿 華裔老夫婦首出庭被控謀殺、埋伏行凶

熱門新聞

埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55
圖為麻州楠塔基特島南岸，資料照。(美聯社)

落地前2分鐘自雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

2026-10-03 09:51
「無名珍」向康大校警報案，指控遭到多名兄弟會成員性侵，遭脅迫服用K他命(ketamine)。圖為本月1日學生發起一場關於校園性暴力的學生大會。(路透)

康乃爾女學生遭輪暴後沉默 3周後見網友一句話驚覺「被當成性愛娃娃」

2026-10-02 21:51
受邀參加白宮國宴的馬斯克。路透

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

2026-09-29 11:36
副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕