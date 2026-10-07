涉代孕虐養21娃 華人夫妻被捕 保釋金各2000萬

涉嫌虐兒的宣國軍，6日被捕坐著輪椅出庭。（洛郡法院提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯亞凱迪亞市21名代孕孩童虐養案持續擴大，宣國軍與妻子被捕，檢方指控監視器畫面顯示虐童行為，並將尋求高額保釋金與刑責。

洛杉磯 亞凱迪亞市住處養育21名代孕孩童、身陷風波的宣國軍（Guojun Xuan）與妻子Silvia Zhang 6日早上遭逮捕，面臨多項刑事指控。檢方將尋求一億元保釋金，法官裁定兩人的保釋金各為2000萬元。

「再打使勁點」檢方：監視器曝宣國軍、保母都涉施虐

照片顯示，黑衣保母將孩子的褲子脫下，按在桌子上打屁股。（洛郡法院提供）

Silvia Zhang出庭時神情。法官判保釋金2000萬元。（洛郡法院提供）

洛杉磯檢察官霍克曼（Nathan Hochman）與洛杉磯警長盧納（Robert Luna）舉行記者會，說明案件最新進展。宣式夫婦被控多項共謀虐童重罪，並在巴沙迪那法院過堂。

盧納稱，6日早上包括聯邦調查局（FBI），洛縣警局、亞凱迪亞市警局等執法部門，進入被告位亞凱迪亞市的住宅，搜集更多證據。

去年夏天，警方在宣家發現的21名孩童已全部交由洛杉磯縣兒童及家庭服務局（DCFS）監護。調查認定，這些孩子都是透過宣國軍與Silvia Zhang名下的代孕業務所生。案情傳出後，引起華人社區震撼，代孕產業也再度受到討論。

宣國軍夫婦去年夏天當時因涉嫌重罪危害兒童被捕，但隨後獲釋，未被起訴。去年12月，調查的起因是兩人當時僅2個月大的兒子疑似頭部受傷。

調查人員指出，住處的監視器拍到保母李春梅在屋內抱著這名嬰兒。搜索令描述，畫面中嬰兒哭了幾秒後傳出一聲撞擊聲，哭聲隨即停止，李春梅試圖叫醒嬰兒未果後，畫面顯示她搖晃嬰兒。調查人員表示，李春梅目前仍在逃。

宣國軍的律師克雷姆斯（Mitchell Krems）發表聲明，強調當事人是無辜的，錯在已經潛逃的保母，並表示宣國軍是因為行使擁有大家庭的憲法權利，而成為打擊目標。

克雷姆斯近日接受ABC7電視台專訪，稱這對夫妻的動機源於「利他主義」，希望將孩子培養成醫師、研究員與發明家，長大後貢獻社會。

克雷姆斯表示，生育這麼多孩子，乍看之下可能令人覺得非常古怪，但他在擔任律師期間深入了解當事人後，認為宣國軍希望培養能對社會作出貢獻的下一代。

律師同時否認宣國軍虐待孩子，但未透露是否已取回孩子的監護權。

檢察官霍克曼則指出，亞凱迪亞的大宅子中，設有32個監控，在宅內一間房中，有一個巨大電視屏幕，上面播放不同房間保母與孩子的行蹤。霍克曼說，在其中一段視頻中，當一個小孩被罰站馬步時，宣國軍在旁邊大笑；一次保母在打孩子時，他說「再打使勁點！」還有一次，他一手拎起孩子，一手打孩子的臉。另一段視頻中，宣國軍拿出10疊鈔票，發給保母。

霍克曼稱，若罪名成立，宣國軍與Silvia Zhang的刑期最多將分別為17年和11年。保母李春梅（Chunmei Li，音譯）的刑期將最高可達12年，為免他們潛逃，檢方要求高額保釋金。

宣國軍（左）、妻子Silvia Zhang（中），李春梅以及位於亞凱迪亞的涉事豪宅。（記者王若然／攝影、取自亞凱迪亞警局）

警方在醫院拍攝、頭部受傷的兩個月大嬰兒照片。（洛杉磯高等法院）