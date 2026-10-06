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7男輪暴女大生無人被起訴 康乃爾數千學生怒：校長下台

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7男輪暴女大生無人被起訴 康乃爾數千學生怒：校長下台

編譯盧思綸／即時報導
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康乃爾大學輪暴案持續延燒，5日大批學生湧入校園抗議遊行，要求校長柯里科夫下台負責...
康乃爾大學輪暴案持續延燒，5日大批學生湧入校園抗議遊行，要求校長柯里科夫下台負責。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾7男輪暴案因未刑事起訴與校方處置過輕，引發數千名師生抗議，要求校長下台，紐約州也已介入調查。

美聯社報導，康乃爾大學輪暴案持續延燒，校方處理案件的透明度與究責方式備受質疑，學生怒批校方為了維護聲譽護航惡狼。數千名學生5日傍晚湧入校園抗議遊行，要求校長柯里科夫下台負責；校方行政大樓也遭人噴漆、砸破玻璃門。

▲ 影片來源：X平台＠g1（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這起輪暴案發生在2024年10月，一名20歲康乃爾女大生指控在校內兄弟會會館遭7名男子輪流性侵數小時，但事後7人均未遭刑事起訴。校方雖曾進行內部調查並作出懲處，但僅2人遭退學、2人停學，另有1名已畢業者被禁止進入校園3年，其餘2人則只須接受相關防治課程及撰寫反省報告。案件沉寂近兩年，直到女子今年9月16日提起民事訴訟，案情細節才重新曝光，並在全美引發強烈反彈。

校方當年的處置更再次受到檢視，成為此次校園抗議的導火線。學生將矛頭直指校長柯里科夫（Michael Kotlikoff）、校方董事會及兄弟會，批評校方高層將維護學校聲譽置於學生安全之上，並提出多項改革訴求，包括修改學生行為準則中對性同意的定義、全面改革學生懲處制度，以及開除或撤銷所有涉及2024年這起性侵案學生的學位。

大批學生、教職員及其他人士5日擠滿校內學生中心前廣場，不少人繫上紫色絲帶，手持「支持倖存者、開除強暴犯」、「為每一位Jane Doe討回公道」等標語，周邊步道、窗邊及附近山坡也站滿人群。受害的女大生真實身分未曝光，法院文件及媒體均以Jane Doe代稱。

紐約時報5日報導，學生計畫本周舉行多場活動聲援Jane Doe，包括6日將舉行公開座談會，並由校內女性主義、性別與性研究系共同主辦；7日部分學生團體則計畫罷課，並舉行長達7小時的靜坐活動。

柯里科夫3日首次對本案打破沉默，坦言近來是「校史上的關鍵時刻，也是最艱難的幾周之一」。他承諾，這不會只是一起過了就算的案件。他支持外部獨立調查及紐約州檢察長接手監督刑事調查，並強調校方不會等調查結束才採取行動。

學生霍洛威（Athena Holloway）批評，校方面對性侵問題往往只有「沉默、聲明和程序」，卻未給予受害者足夠支持；學生蓋奇（Madeline Gage）也直言，校方無論在預防性侵或事後協助受害者方面都做得不夠。抗議群眾最後高喊「取締兄弟會！」等口號後逐漸散去。

另一方面，康乃爾行政大樓6日清晨也遭破壞，一扇玻璃門被砸破，牆面遭人以紅漆留下譴責父權及校方處理性侵案件的字句，事後塗鴉遭清除，破損處則以木板封住。校方發言人表示正調查此事，強調理解師生的「挫折與強烈情緒」，但「破壞財物不是解決辦法」。

紐約州長霍楚（Kathy Hochul）日前指，包括康乃爾校警及地方檢察官范豪頓（Matthew Van Houten）在內的人員與機構辜負Jane Doe，已任命州檢察長詹樂霞（Letitia James）接手刑事調查，並要求獨立審查康乃爾處理此案的方式。

精華 FAQ

  • 因為受害女大生提告後，外界發現7名涉案男子都未遭刑事起訴，校方早先的內部懲處也被認為過輕，讓學生質疑學校護航、忽視受害者權益。

  • 校方稱曾進行內部調查，最後僅2人被退學、2人停學，1名已畢業者被禁入校園3年，其餘2人只需上防治課與交反省報告，因而遭批評太寬鬆。

  • 州長霍楚已要求州檢察長詹樂霞接手刑事調查，並獨立審查校方處理方式；校長柯里科夫則承諾不會等調查結束才行動，強調會支持外部獨立調查。

兄弟會 康乃爾大學

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