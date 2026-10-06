我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孩子跟AI聊了什麼？Meta推監護功能 家長可查看7天內對話主題

川普下令放寬免稅「紅色柴油」使用限制 選前壓油價再出招

喬治亞州鄉間千人派對爆槍擊 逾50槍釀2死35傷 槍手仍在逃

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喬治亞州維也納4日發生大規模槍擊，造成至少2人死亡、35人受傷。當局在現場調查。...
喬治亞州維也納4日發生大規模槍擊，造成至少2人死亡、35人受傷。當局在現場調查。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

喬治亞州維也納一場未經核准的返校節派對爆發大規模槍擊，造成2死35傷，警方稱現場疑似連開超過50槍，槍手至今仍未落網。

喬治亞州南部鄉間上周末一場大型街區派對發生槍擊，造成2人死亡、35人受傷。開槍者身分不明，截至5日仍在逃，當局也未公布新的相關資訊。

▲ 影片來源：YouTube＠11Alive（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美聯社報導，案發地點是喬州小鎮維也納（Vienna），當地約有3000名居民，這場派對是為慶祝杜利郡高中（Dooly County High School）贏得返校節美式足球賽，但活動並非由學校主辦，也未取得市政府許可。大批慶祝人群聚集在橫跨4個街區的區域，杜利郡警局長皮維（Craig Peavy）指出，4日凌晨有超過1000人過了午夜許久仍在慶祝，期間現場開了超過50槍。

目擊者費爾頓（Antoria Felton）開了2小時車，帶著女兒和另外6名女孩前往維也納。她表示，現場原本一切平靜，卻突然「子彈到處亂飛」，慌忙尋找女兒等人時，看見「躺在地上的孩子中槍了」。她說：「我唯一想做的事，就是找到這些女孩。所有人都四散各處，每個人都在跑。真的非常可怕。」

當局4日在記者會上未透露可能的犯案動機，也未說明是一名或多名槍手犯案，確切中槍人數同樣未公布。皮維指出，兩名死者都姓傑克森，分別為21歲及23歲，來自不同地方。喬治亞州調查局表示，兩人看來沒有親屬關係。

當局表示，35名傷者多數中槍，也有人在混亂逃離現場時受傷，其中部分傷勢危急住院。皮維表示，他預料返校節會吸引大量校友及外地訪客，因此事前已加派警力執勤與巡邏。第一波槍聲響起、警員趕往現場後，大約一個街區外又傳出更多槍聲。

皮維表示，這場慶祝活動原本規模盛大且氣氛平和，卻因槍擊事件蒙上陰影。他說：「人實在太多了，而且真的很難弄清楚到底發生了什麼事。」並表示：「在有來自不同地方的人參加的大型派對上，不只是當地人，有時候就會出現問題。」

截至5日，當局尚未宣布有人遭逮捕，皮維也未立即回覆電話留言，喬治亞州調查局表示目前沒有進一步消息。

精華 FAQ

  • 案發於喬州小鎮維也納的街區派對，造成2人死亡、35人受傷；其中不少人是被子彈擊中，另有部分人在逃離混亂時受傷，且有人傷勢危急住院。

  • 該活動是為慶祝杜利郡高中贏得返校節美式足球賽，但並非學校主辦，也未取得市政府許可。現場擠滿超過1000人，警方事前已加派警力巡邏。

  • 警方尚未公布犯案動機，也不確定是1名或多名槍手；截至5日未有人被捕，兩名死者皆姓傑克森、分別21歲與23歲，調查單位仍持續追查。

喬治亞州 槍擊 喬州

上一則

美航女乘客公然機上脫褲「自己來」 被移交FBI調查

延伸閱讀

維州職場衝突 男子槍擊同事釀2死1傷 與警對峙後自盡

維州職場衝突 男子槍擊同事釀2死1傷 與警對峙後自盡
佛州校車車禍2死逾40傷 10年級女生身亡…數十年來最慘

佛州校車車禍2死逾40傷 10年級女生身亡…數十年來最慘
舊金山金融區上班時間驚傳槍聲 警方搜索 1男子被捕

舊金山金融區上班時間驚傳槍聲 警方搜索 1男子被捕
華人區400萬豪宅深夜多歹徒闖入 保安開槍阻匪卻被拘

華人區400萬豪宅深夜多歹徒闖入 保安開槍阻匪卻被拘

熱門新聞

死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自Jon McKinsey臉書）

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

2026-09-28 22:08
埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
（取自Facebook@Jon McKinsey）

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

2026-09-28 13:39
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55
圖為麻州楠塔基特島南岸，資料照。(美聯社)

落地前2分鐘自雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

2026-10-03 09:51
受邀參加白宮國宴的馬斯克。路透

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

2026-09-29 11:36

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞
被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業