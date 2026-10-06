美軍時隔65年再度處決軍人 胡德堡槍擊案兇手奪13命將伏法

德州胡德堡大規模槍擊案兇手哈桑。資料照片。（路透 / ZUMA Press Wire）

AI摘要 文章摘要整理： 美國國防部宣布，2009年胡德堡槍擊案兇手哈桑將由行刑隊槍決，這將是美軍60多年來首次執行軍事死刑。

美國國防部5日宣布，2009年德州胡德堡大規模槍擊 案兇手哈桑（Nidal Hasan）將由行刑隊槍決，這將是美國軍方60多年來首次執行死刑。

國會山莊報與ABC新聞報導，五角大廈 發言人帕內爾（Sean Parnell）在X發文寫道：「國防部長赫塞斯 已建議由美國陸軍行刑隊槍決被定罪的恐怖分子哈桑，川普總統也已批准。哈桑這名聖戰分子2009年在胡德堡向手無寸鐵的美國士兵開槍，攻擊期間高喊『阿拉至大』，造成13人死亡、32人受傷。」

帕內爾表示，「哈桑的審判日終於來臨」，陸軍部長將決定行刑時間和地點。目前尚未公布具體安排，但陸軍政策規定，處決不得早於總統批准後60天，且須在150天內執行。

哈桑犯案時是陸軍精神科醫師，2009年11月5日在胡德堡軍事基地的士兵戰備處理中心（Soldier Readiness Processing Center）開火，之後遭槍擊重傷並被逮捕。他被判13項預謀謀殺罪及32項謀殺未遂罪成立，2013年遭判死刑，之後被送往堪薩斯州萊文沃思堡（Fort Leavenworth）一處軍事拘留中心，目前是陸軍司法體系4名死囚之一。

ABC新聞6月曾引述內部文件及知情官員報導，陸軍一直在規畫執行軍事死刑。這項名為「堅決正義行動」（Operation Resolute Justice）的計畫2月對內發布，要求陸軍官員與聯邦監獄局（Federal Bureau of Prisons）協調，將死囚從堪薩斯州萊文沃思堡的美國紀律兵營（U.S. Disciplinary Barracks），轉移至印第安納州特雷霍特（Terre Haute）的聯邦死刑執行設施。

美聯社報導，自1608年以來，至少有144名平民囚犯遭槍決。最近一次是2025年的67歲男子西格蒙（Brad Sigmon），他因2001年殺害前女友的父母，2002年被判處死刑，之後自行選擇槍決。

美軍上一次處決軍人則是在1961年，當時二等兵班奈特（John Bennett）因在奧地利性侵並企圖殺害一名11歲女孩而遭處決，此後未再執行軍人死刑。