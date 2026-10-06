佛州3車連環撞 高中校車翻覆釀2死

佛羅里達州中部5日早上發生三車相撞事故，一輛校車翻覆，造成兩人死亡，包括一名10年級女學生。圖為吊車處理翻覆的校車。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 佛州波爾克郡清晨發生校車與兩車連環碰撞，造成1名10年級女學生與吉普車司機死亡，26名學生送醫，事故現場慘烈。

佛羅里達州 中部5日早上發生三車相撞事故，一輛正駛往溫特黑文高中(Winter Haven High School)的校車翻覆、四輪朝天，造成兩人死亡，包括一名10年級女學生，另有多人受傷。

波爾克郡(Polk County)警長賈德(Grady Judd)在記者會上表示，事發時，校車包括司機在內約有39人，正前往位於溫特黑文(Winter Haven)的溫特黑文高中，一輛迎面駛來的汽車越過中心線，導致事故發生。

賈德說，這是一起可怕的事故，「失去一位美麗的10年級女孩」。

事發當天早上6時剛過，該校車沿著溫特黑文一條道路行駛，一輛迎面駛來的汽車越過中心線，撞上校車後輪附近的側面，大力撞擊導致校車輪胎脫落、進而與迎面駛來的吉普車相撞，吉普車隨即起火。

吉普車司機死亡。賈德說，26名學生被送往醫院，其中一人5 日稍早時處於危急狀態。

校車出事時車上共有39人，包括37名高中生、巴士司機及司機女兒。賈德說，救援人員在最初幾小時忙於將受害者送往醫院、確認身分，幫助學生與家長團聚。

賈德說，至少在他記憶中，這是數十年來最慘的校車事故。

同一郡區一個多月前也發生另一起校車車禍，9月3日，另一校車在萊克蘭(Lakeland)出車禍，所幸事發時車上沒有學生，一人受傷而無生命危險。

波爾克郡公校學區(Polk County Public Schools)總監海德(Frederick Heid)在路邊溝渠裡四輪朝天的校車前舉行的記者會上說，這次事故本來可能更嚴重，學生們透過演練學習如何在校車發生事故時安全離開。

媒體事發當天上午稍晚拍攝的直升機影片顯示慘烈車禍現場，校車車頭損毀嚴重、變成一堆扭曲的金屬，車身四輪朝天，後輪少了一個。

波爾克郡教育委員會(Polk County school board)主席夏普利斯(Justin Sharpless)呼籲社區團結起來支持遇難女孩的家人、學校和教職員工。