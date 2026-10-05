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康乃爾性侵案 1涉案男稱「醉到無法進行性行為」、暗指遭女生性侵

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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康乃爾大學集體性侵案目前迎來最新進展，當事各方說法矛盾，相互抵觸。(路透)
康乃爾大學集體性侵案目前迎來最新進展，當事各方說法矛盾，相互抵觸。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾大學集體性侵案再起爭議，涉案男學生稱自己當晚已失去意識無法同意，並反指女方才是施暴者，雙方與校方紀錄出現多處矛盾。

康乃爾大學集體性侵案目前迎來最新進展，根據紀錄，涉案的兄弟會七人幫中的一名學生曾向康乃爾大學警方表示，在2024年案發當晚，自己在酒精和K粉的影響下已經失去意識到無法同意發生性行為；他還暗指自稱是受害者的女學生，實際上才是對自己實施性侵的人。

此前，英格爾斯(Matthew Ingalls)曾被指認為在兄弟會群組聊天室中，看到另一名成員聲稱屋內有「免費的女人」後，向朋友發訊息叫他們過來，該群組約有60人。

英格爾斯是最先邀請該名女學生到兄弟會宿舍，並提出三人性行為要求的人。但這場三人性行為後來演變成多名兄弟會成員陸續進入房間，輪流與她發生性關係。

湯普金斯郡地方檢察官辦公室公布的文件顯示，英格爾斯據稱曾他在性行為過程中，一度睡著，由另一名男子取代了他的位置，醒來之後又重新與女學生發生性關係。

英格爾斯向康乃爾大學警方所作的上述說法，是這起複雜案件最新出現的爭議之一。

至今案件中各方的說法存在矛盾抵觸，包括女學生本人；根據康乃爾大學的相關文件，她最初曾向英格爾斯保證，兩人之間發生的一切都是雙方同意的。

但在接下來幾周裡，她不斷回想當晚發生的事情，加上校園內開始流傳網上謠言，有人認為她遭到強暴，她的看法也逐漸改變，後來也開始意識到自己遭到性侵；她最終在案發三周後向警方報案，並在接受校警訪問時表示「100%確定自己遭到了強暴」。

不過，關於她當晚究竟有多醉也是爭議的點，女學生在報警前曾錄下與英格爾斯的一通電話，對方在電話中告訴她，她曾表示自己當晚是清醒的；英格爾斯在ABC News取得的錄音中說，「你確實告訴過我你是清醒的，你有說，你說你之前哪裡都沒去」；但女學生回答道，她100%確定這不是事實，並表示英格爾斯早就知道她抵達兄弟會住所時已經喝了10杯烈酒。

精華 FAQ

  • 他表示自己在酒精與K粉影響下已經失去意識，無法同意發生性行為，並藉此主張當晚的性接觸不具自願性。

  • 他暗指女學生才是對自己實施性侵的人，等於把原本的受害指控顛倒過來，成為案件最新、也最具爭議的說法之一。

  • 因為男方、女方與校方文件中的描述多有衝突，包含是否同意、是否清醒、以及當晚喝了多少酒等細節，都存在明顯矛盾。

兄弟會 康乃爾大學 性侵

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