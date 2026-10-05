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康乃爾1狼傳是韓前總理孫 2人只寫報告…懲處惹議 校長首發聲

編譯盧思綸／綜合報導
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2024年涉嫌強暴女同學的七名兄弟會學生，事後有兩人遭退學，處分最輕的甚至只須寫...
2024年涉嫌強暴女同學的七名兄弟會學生，事後有兩人遭退學，處分最輕的甚至只須寫反省報告。圖為康大校園內兄弟會會所的標誌。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾大學7名涉性侵學生的校內處分引發爭議，校長首度表態支持外部調查，並強調校方不會等到刑事調查結束才行動。

前年發生的美國康乃爾大學性侵案校內懲處最近曝光。七名被控性侵的兄弟會成員，僅兩人被校方開除，其餘有的只被停學、禁止進入校園，甚至只需接受相關防治課程和撰寫反省報告。網傳其中一人是南韓學生溫斯頓‧李，身分是已故南韓前國務總理李洪九孫子。

康乃爾校長柯里科夫3日首次對本案打破沉默，坦言近來是「校史上的關鍵時刻，也是最艱難的幾周之一」。

據康乃爾3日發布的一段約八分鐘影片。柯里科夫坦言，本案已在校內造成嚴重不信任。他承諾，這不會只是一起過了就算的案件。他支持外部獨立調查及紐約州檢察長接手監督刑事調查，並強調校方不會等調查結束才採取行動。

涉案的七人均否認有不當行為，尚無人被刑事起訴。檢方已計畫重啟案件調查，並將證據提交大陪審團；紐約州長霍楚任命州檢察長詹樂霞擔任特別檢察官，賦予她提出刑事指控的權力。

案發於前年10月19日晚間。女性被害人當時20歲，法院文件及媒體皆以「無名珍」(Jane Doe)代稱，這是美國法律體系用來保護隱私及安全，與指稱身分不明女性的代稱。她指控當晚在「Chi Phi兄弟會」會館，被提供酒精及K他命，之後陷入無法正常判斷或同意性行為的狀態，並遭七名男子性侵達數小時。

據紐約時報取得的資料，康乃爾由三人組成的Title IX紀律小組去年5月召開12天視訊會議後，對七名男學生做出處分。他們分別是英格爾斯、紐威爾、溫斯頓．李、羅培茲、薩拉比亞、諾瑞斯及克里契麥。

英格爾斯與紐威爾被強制退學；溫斯頓．李被停學兩年，返校後必須接受多個學期的留校察看；羅培茲被停學三個學期及兩年留校察看；已畢業的薩拉比亞被禁止進入該校三年；諾瑞斯與克里契麥則被要求不得接觸女方，並接受相關防治課程與寫反省報告。

校方認定英格爾斯涉性侵，為了自身利益與供其他人娛樂而操弄和利用女方，並使她陷入危險；紐威爾則透過社媒Snapchat傳訊息，唆使該兄弟會其他成員進入女方所在的房間。

「韓國先驅報」報導，溫斯頓‧李的家世也在南韓引發討論。社媒X有貼文指稱，他是李洪九孫子，並引用李洪九5月葬禮時的新聞照片，溫斯頓‧李以家屬身分出席。但該報導並未證實兩人是否為祖孫關係。李洪九擔任國務總理時，總統是已故的金泳三。

被害人的律師吉夫拉批評，相關懲處並未充分反映指控的嚴重程度，除了英、紐兩人被學校開除，其餘仍能取得康乃爾文憑。反觀被害人連能否完成大學學業、重新過正常生活都令人懷疑。

精華 FAQ

  • 校方對7名涉案兄弟會成員做出不同處分，其中只有2人被強制退學，其餘則分別遭停學、禁入校園、留校察看，或僅需接受防治課程並撰寫反省報告。

  • 柯里科夫首次公開發聲，稱這是校史關鍵且艱難時刻，並表示支持外部獨立調查與州檢察長介入監督，強調學校不會等刑事調查結束才採取行動。

  • 律師認為處分未能充分反映指控嚴重性，除2人被開除外，其餘涉案者仍可能取得康乃爾文憑，這與被害人承受的傷害明顯不成比例。

兄弟會 南韓 性侵

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