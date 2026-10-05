全美大學1年通報逾8000起性侵案 性暴力危機名單藤校在列

康乃爾兄弟會學生強暴案傳開後，校園性侵醜聞引起廣泛關注。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 2024年全美大學校園通報性侵與性暴力案件逾8227起，猶他大學、哥大、康乃爾與NYU等名校皆名列前段，校方調查與懲處比例偏低。

康乃爾大學 爆發集體性侵 案，震驚全美，然而數據顯示，全美各大學校園2024年累計通報的性侵案超過8000起，包括常春藤名校也名列性暴力危機名單，值得外界關注。

紐約郵報獨家分析聯邦及各州犯罪數據，2024年大學校園有多達8227起性侵案，位於鹽湖城(Salt Lake City)、擁有3萬6894名學生的猶他大學(University of Utah)通報的性侵案件(rape accusations)最多、有146起，幾乎是其他高等學府兩倍。

在大學性暴力名單前段班，包括哥倫比亞大學(Columbia University)、康乃爾大學和紐約大學(NYU)等名校。哥大 2024年通報262起性暴力(sexual violence)事件，其中包括21起發生在學生宿舍內的性侵(rape)案，然而同年向哥大「教育法修正案第九條」(Title IX)紀律小組通報的性暴力案件，僅有三起獲得調查，最終只有一起涉案學生被開除。

2018年至2024年七年間，哥大共通報1202起性暴力案件，平均只有9%被調查，最終遭紀律處分占比約1%、僅有17起，也是紐約大型高等學府表現最差的學校。

NYU在2024年發生229起性暴力事件，其中28起接受調查，10起祭出紀律處分；緊隨其後的是奧伯尼紐約大學(SUNY Albany)通報217起案；賓漢頓紐約大學(SUNY Binghamton)通報198起。

康乃爾大學2024年通報166起性暴力案件，共有18起案件進行調查，11起採取紀律處分；至於集體性侵案是同年10月發生在Chi Phi兄弟會會所，涉嫌成員有兩人被開除學籍、兩人被停學一年，不過被害人指控校方在涉案學生提交檢討報告後，獲准重返校園。

盡管研究顯示只有極少數(2%至10%)性侵指控屬於捏造，但數據證實過去10年間，大學通報的性犯罪案件數量激增近五倍，