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康乃爾性侵案／受害者接多條威脅訊息 施壓要求撤告

編譯彭馨儀／即時報導
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康乃爾大學。（路透）
康乃爾大學。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾大學性侵訴訟引發爭議，原告與其律師接獲威脅訊息，紐約州已指派特別檢察官重查案件，校方也將進行獨立審查。

康乃爾大學(Cornell University)一名女生提告一兄弟會七名成員對她性侵之後，其委任律師吉夫拉(Thomas P. Giuffra)4日表示，原告「無名珍」(Jane Doe)近期接獲多條威脅訊息，施壓要求她撤回訴訟。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，至少還有三名被外界誤認是「無名珍」的女性，以及律師吉夫拉本人，也都收到威脅。

「無名珍」上個月對康乃爾大學及7名Chi Phi兄弟會成員提起訴訟。訴狀中表示自己在2024年10月19日至20日期間的一場兄弟會派對，在吸食K他命、大麻與飲酒後，遭性侵長達數小時。

吉夫拉在有線電視新聞網(CNN)「國情咨文」(State of the Union)節目中證實威脅事件。

路透報導，吉夫拉在節目中對威脅者發出嚴正警告，直言自己毫無畏懼，「我不怕這些人，」吉夫拉說，「為了維護現狀而進行的辱罵與威脅令人作嘔。他們應該待在媽媽的地下室裡，遠離這個世界。」

這起訴訟再次引發外界對康乃爾大學校方及地方當局處理方式的強烈質疑。

康乃爾大學警方早在2024年調查期間就曾採訪證人並接獲匿名舉報，但湯普金斯郡(Tompkins County)地方檢察官范豪頓(Matthew Van Houten)在決定不提告前，並未審查這些補充資料。范豪頓則辯稱，原告最初提交的6頁聲明中並未指控犯罪行為。

因應社會輿論抗議，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)上周已指定州檢察長詹樂霞(Letitia James)擔任特別檢察官，全面重新調查此案。

康乃爾大學校長柯特里科夫(Michael I. Kotlikoff)3日發表視訊演講表示，學校必須做得更好，董事會下周將宣布對本案處理過程進行獨立審查。

柯特里科夫同時承諾將全面審查校園內兄弟會與姊妹會的運作，「這些組織在最佳狀態下能提供歸屬感與社群意識，」他說，「但加入團體絕不能減輕個人的責任。」

總統川普2日表示，他反對霍楚指定詹樂霞接管調查，「我為她調查的對象感到難過，因為他們不會得到公平待遇，」川普說。對此，吉夫拉回應本案不應被政治化，「這與政治無關。」

精華 FAQ

  • 原告「無名珍」在提起訴訟後，近期接獲多條威脅訊息，內容明顯帶有施壓意味，要求她撤回對康乃爾大學與7名兄弟會成員提出的告訴。

  • 報導指出，至少還有3名被外界誤認為是「無名珍」的女性，以及原告委任律師吉夫拉本人，也都收到威脅訊息，顯示事件已波及更多人。

  • 紐約州長霍楚已指定州檢察長詹樂霞重新調查，康乃爾校長也承諾董事會將啟動獨立審查，並全面檢視校內兄弟會與姊妹會運作。

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