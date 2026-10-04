聯準會洩密案／幫把妹、調解家務 顧問好兄弟竟是中國間諜

美聯儲前高級顧問約翰．哈羅德．羅傑斯（ John Harold Rogers）。(上海復旦大學網站)

AI摘要 文章摘要整理： 前聯準會顧問Rogers被指多年向疑似中國情報人士洩露敏感政策資訊，最後雖未因間諜共謀定罪，仍因對調查人員作虛假陳述遭判刑38個月。

年近60歲的美國前聯準會資深顧問約翰．哈羅德．羅傑斯（John Harold Rogers），原本擁有經濟學博士學位，長年任職聯準會國際金融部門，能接觸貨幣政策及聯邦公開市場委員會（FOMC）等敏感資訊。如今卻因涉嫌將聯準會非公開資料提供給中國相關人士，成為美國司法部調查焦點。

中國研究生主動接近 幫他牽線娶妻

羅傑斯曾回憶，2013年受邀前往上海參加研討會，期間認識一名自稱研究生的男子「李漢民」。羅傑斯形容對方英文很好，起初甚至以為對方只是希望請他協助博士論文。但根據美方調查及法院文件，這名男子被認定與中國情報體系有關，並從研究生身分開始接近羅傑斯。

更令人意外的是，李漢民不只協助羅傑斯處理學術事務，還介入他的私人生活。羅傑斯後來認識年紀小他24歲的中國女子YUYU，李漢民甚至協助處理YUYU與前夫的離婚事宜，雙方還曾討論相關費用。2018年3月，Rogers與YUYU結婚，兩人之後還生下一名女兒。美國司法部則指出，李漢民曾協助羅傑斯處理新婚妻子的相關事務。

從「幫忙」到索取 問題涉及聯準會政策

羅傑斯與李漢民的關係，之後逐漸從學術交流轉向聯準會政策資訊。根據美國司法部公開文件，李漢民從羅傑斯取得的問題愈來愈深入，包括美元及匯率政策、聯準會如何看待中國，以及美中貿易戰可能對貨幣政策造成的影響。

甚至還詢問聯準會如何評估當時的美國總統川普，以及是否可能透過貨幣政策配合貿易戰。李漢民還要求羅傑斯協助向聯準會同事取得答案或文件，並在兩人見面時進行說明。

「內部使用」文件 轉寄個人信箱

收到問題後，羅傑斯曾向聯準會內部同事發信尋求資料。司法部文件指出，其中部分資料帶有「僅供聯準會內部使用」的標示，屬於FOMC機密等級資訊；羅傑斯之後將相關文件轉寄到自己的個人電子郵件，再提供給李漢民。

為了掩飾雙方的接觸，羅傑斯與李漢民還以「教學」作為名義。羅傑斯多次前往中國，並在飯店房間進行所謂課程。甚至要求李漢民準備學生名單、作業及測驗，讓這些活動看起來像正式教學，而不是提供諮詢。

美國司法部2025年公布的起訴文件指出，羅傑斯至少從2018年開始，被指曾取得包括經濟數據、對中國關稅政策的內部討論、聯準會官員簡報資料，以及FOMC相關敏感資訊。

司法部後續資料則指出，羅傑斯曾將限制流通的文件帶往中國，並移除文件上的分類標示，再轉寄給相關人士。對於這些行為，羅傑斯的律師則主張，部分資訊只是公開資料或研究所程度的基礎知識，並非真正需要保密的內容。

被控間諜共謀 因說謊被判38個月

2025年，美國司法部以涉嫌共謀竊取聯準會經濟機密，以及向調查人員作虛假陳述等罪名起訴羅傑斯。當時司法部也強調，起訴書中的指控僅屬指控，被告依法推定無罪。

2026年2月，美國陪審團認定羅傑斯向聯準會監察單位調查人員作出虛假陳述有罪。到了同年7月，他被判處38個月聯邦監禁，另須接受12個月監督釋放。值得注意的是，羅傑斯最終被判刑的罪名，是向調查人員作虛假陳述，而非最初起訴的經濟間諜共謀罪。

專家：弱點可能成為突破口

美國前中情局官員Ralph Goff分析，情報工作往往會尋找生活中存在需求、困難或弱點的人，再透過人際關係逐步建立信任。

在羅傑斯的案例中，辯護律師則形容他「好為人師」，認為他相信自己可以幫助這名研究生；甚至當他與妻子發生爭執時，也曾尋求李漢民居中協調。從最初的學術交流、私人生活協助，到逐步索取聯準會資訊，這段長達多年的關係，也因此成為美國司法單位調查的核心。

而美國司法部目前公開資料顯示，羅傑斯已因虛假陳述罪遭判刑38個月，這起牽涉聯準會敏感資訊與中國情報活動的案件，也凸顯美國政府對金融政策資訊外洩的高度警戒。

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