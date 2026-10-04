我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞眼／美國代理孕母產業 被誰汙名化了？

諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

康乃爾大學性侵案7男處分曝光：2人退學2人停學 無人遭刑事起訴

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
遭Jane Doe指控性侵的康乃爾大學7名兄弟會成員中，2人遭退學、2人遭停學，...
遭Jane Doe指控性侵的康乃爾大學7名兄弟會成員中，2人遭退學、2人遭停學，其餘3人則受到較輕處分。(記者張宗智／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾大學兄弟會性侵案引發關注，校方對7名被指涉案男子作出退學、停學等不同處分，但目前無人遭刑事起訴。

美國康乃爾大學2024年一起兄弟會性侵指控持續延燒。紐約時報取得校方未公開的紀律處分資料，首次揭露遭一名女子指控性侵的7名男子各自受到何種處分，其中2人遭退學、2人停學，另有1名已畢業者3年不得進入校園，其餘2人僅受較輕處分。

這名女子在法院文件中以匿名代稱Jane Doe出現。她指控自己2024年10月在康乃爾Chi Phi兄弟會會館遭7名男子性侵，當時因酒精與藥物影響，已無法做出性同意。7人均否認不法，紐約州湯普金斯郡地方檢察官2024年以證據不足為由未提起刑事訴追，目前也沒有人遭刑事起訴。

紐時取得的資料顯示，康乃爾由3人組成的Title IX紀律小組，2025年5月透過視訊開會12天後做出不同處分。兩名男子遭退學，其中一人被校方認定涉及性侵，並被指在事件中操弄、利用並危及Jane Doe；另一人則被控曾透過Snapchat邀其他兄弟會成員進入Jane Doe所在房間。

另兩人遭停學，其中一人停學兩年，返校後仍須接受數個學期的紀律觀察；另一人停學3個學期，另加兩年紀律觀察。兩人也被要求不得接觸Jane Doe、接受性騷擾相關教育並撰寫反思報告。

一名事件發生後已畢業的男子則被列為「不受歡迎人物」，3年內不得進入校園。其餘兩人被要求不得接觸Jane Doe、接受性騷擾、社群媒體使用與旁觀者介入教育，並撰寫反思報告。校方並未認定7人全都涉及性侵，其中至少一人僅被認定有「企圖從事性剝削」的較輕違規。

Jane Doe的律師批評，這些處分沒有反映指控的嚴重程度。康乃爾則以聯邦學生隱私法為由拒絕評論。紐約州長霍楚已下令獨立檢視康乃爾處理此案的方式，並任命州檢察長詹樂霞擔任特別檢察官，重新檢視是否有提出刑事指控的可能。

精華 FAQ

  • 校方由Title IX紀律小組裁定後，對7人採取分級處分，包括2人退學、2人停學、1名畢業生3年禁入校園，其餘2人則受較輕紀律處分。

  • 紐約州湯普金斯郡地方檢察官在2024年以證據不足為由，未對7人提起刑事訴追，因此目前並沒有人被刑事起訴。

  • 紐約州長霍楚已要求獨立檢視康乃爾的處理方式，並任命州檢察長詹樂霞擔任特別檢察官，重新評估是否仍有提出刑事指控的可能。

康乃爾大學 性侵 紐約時報

上一則

康乃爾校長支持獨立查性侵案 網掀「IAmJaneDoe」反肉搜聲援

延伸閱讀

康乃爾大學7人性侵案 校長打破沉默：事情不會過了就算

康乃爾大學7人性侵案 校長打破沉默：事情不會過了就算
康乃爾大學涉集體性侵案 霍楚籲獨立審查 釐清校方責任

康乃爾大學涉集體性侵案 霍楚籲獨立審查 釐清校方責任
康乃爾大學性侵案 英女星痛批校方：加害者的名聲比真相更珍貴？

康乃爾大學性侵案 英女星痛批校方：加害者的名聲比真相更珍貴？
康乃爾大學性暴力案 資料曝過去6年涉性侵學生「很少被退學」

康乃爾大學性暴力案 資料曝過去6年涉性侵學生「很少被退學」

熱門新聞

死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自Jon McKinsey臉書）

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

2026-09-28 22:08
埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
麻省理工學院。(美聯社)

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

2026-09-27 15:54
（取自Facebook@Jon McKinsey）

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

2026-09-28 13:39
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55

超人氣

更多 >
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴