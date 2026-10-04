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康乃爾校長支持獨立查性侵案 網掀「IAmJaneDoe」反肉搜聲援

中央社／紐約4日綜合外電報導
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康乃爾大學。（路透）
康乃爾大學。（路透）

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文章摘要整理：

康乃爾大學兄弟會集體性侵案引發輿論譁然，校長表態支持外部獨立審查；同時，面對政治評論員揚言曝光受害者身分，網路上也掀起#IAmJaneDoe反肉搜聲援。

美國康乃爾大學一宗2024年兄弟會集體性侵案引發眾怒。校長今天表示支持由外部律師事務所展開獨立調查；在此同時，面對有政治評論員揚言公開受害者身分，數以千計女性在社媒發起反肉搜聲援潮。

法新社報導，根據上月提出的訴訟，原告指控2024年她20歲時，在康乃爾大學Chi Phi兄弟會遭人下藥，並被7名成員輪暴。這起訴訟曝光後引發外界譁然，校方及檢方當初未對7名被指控者提出刑事指控，也受到強烈批評。

康乃爾大學校長柯特里科夫（Michael Kotlikoff）在官網發布的影片中表示：「我們與校董會合作，歡迎外部律師事務所針對康乃爾處理2024年相關事件的所有層面進行獨立審查。」

隨著事件延燒，一名名為崔西（Michael Tracey）的政治評論員本周稍早發文，呼籲民眾協助肉搜這名女學生，聲稱要「驗證她的真實性」。

在X平台擁有近35萬名追蹤者的崔西寫說：「看看有沒有人有『膽量』說出這位Jane Doe（無名氏）的真名，這樣我們就能評斷她和她律師團的真實性，畢竟她的訴狀可是毫不猶豫地點名指控7名同儕是集體強暴犯。」

他隨後更表示：「如果有人知道這位康乃爾的Jane Doe是誰，請跟我聯絡，我很樂意公布她的姓名與身分資訊。」崔西的貼文已累積近700萬次瀏覽。

Jane Doe是美國法律體系中，用來保護隱私與安全、指稱身分不明女性的代稱；男性則對應為John Doe。

為了聲援當事人，標註#IAmJaneDoe（我就是無名氏）的貼文隨後在TikTok、X以及Instagram等平台上大量湧現。

許多女性紛紛發文或拍攝影片，聲稱自己就是那名受害人，藉此混淆視聽、加大外界辨識真實受害者的難度，同時捍衛性侵受害者應享有的匿名權。

一名年輕女性在TikTok發布影片表示：「他試圖曝光她的身分，我們絕不允許。我就是Jane Doe。」這支影片觀看次數已突破400萬次。

這起案件引發的怒火迅速擴及康乃爾之外，也引發社會對美國大學校園性暴力問題的廣泛討論，焦點指向兄弟會文化、助長性侵的環境條件，以及長期遭外界詬病處理不力的校方機制。

部分美媒更將這波線上聲援潮，比擬為2017年因好萊塢製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）醜聞而起的反性騷#MeToo（我也是）運動。

根據美國大學協會（Association of American Universities）2020年針對33所大專院校進行的調查顯示，美國每4名女大生就有1人曾通報遭受強迫性接觸，或在無法表達同意的情況下發生性行為。

精華 FAQ

  • 校長柯特里科夫表示，校方與校董會支持由外部律師事務所進行獨立審查，檢視康乃爾處理2024年相關事件的所有層面，回應外界對校方處置不力的批評。

  • 訴訟指稱原告在2024年、20歲時於Chi Phi兄弟會遭下藥，並被7名成員輪暴。由於校方與檢方當時未對7人提出刑事指控，事件曝光後引發強烈不滿。

  • 政治評論員崔西公開呼籲肉搜並揚言公布受害者身分，因而引發大量女性以#IAmJaneDoe發文聲援，透過自稱無名氏保護當事人匿名權，降低真實受害者被辨識的風險。

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