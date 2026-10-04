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都2026了還在檢討被害人？康乃爾大學性侵案 為何引爆全美憤怒

中央社／紐約3日綜合外電報導
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康乃爾大學校園景色。（記者張宗智／攝影）
康乃爾大學校園景色。（記者張宗智／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾大學性侵案因不起訴與校方處置引發全美憤怒，#IAmJaneDoe聲援擴散，州長介入重啟調查，校園性暴力文化再受檢討。

美國常春藤名校康乃爾大學（Cornell University）近日因一宗聯誼社團性侵引爆全美關注。被害人今年9月提告，抨擊校方與執法單位當年處置消極，點燃全美大學校園對性暴力文化與體制失靈的集體憤怒。

一名康乃爾大學女校友今年9月提起民事訴訟，聲稱自己2024年在學期間遭7名校內兄弟會（fraternity,類似男生聯誼社團）成員下藥、性侵。轄區的湯普金斯郡（Tompkins County）地方檢察署當時決定不起訴所有涉案人員。

訴狀附有一張兄弟會成員間的Snapchat群組聊天截圖，顯示一名兄弟會成員大肆聲張，被害人所在的樓上有「免費性服務」。

#MeToo餘波再現「#我是無名氏」引爆校園怒火

紐約時報指出，訴狀裡以「女無名氏」（Jane Doe）稱呼被害人。消息曝光後，全美多所大學校園湧現聲援潮，學生與性侵倖存者紛紛在校刊撰文，標註「#我是無名氏」（#IAmJaneDoe）繼多年前#MeToo運動後再次於社群媒體快速蔓延，是一種認為在過去類似運動後，問題仍幾無改善的憤慨。

賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）校刊一篇評論文章裡，學生寫道：「性暴力在全國各大學校園發生得太頻繁了。是時候面對『康乃爾事件』絕非單一學校個案的現實。」

隨輿論發酵，多位公眾人物接連發聲。長年投入反家暴的女星瑪莉絲卡哈吉泰（Mariska Hargitay）及她的基金會公開力挺受害者；紐約州聯邦眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）造訪康大所在地綺色佳（Ithaca）時，直言這是校園「性侵文化」縮影。

儘管地檢署檢察官范豪頓（Matthew Van Houten）近日改口稱將重啟調查，但紐約州長霍楚（Kathy Hochul）1日晚間在社群平台X上公開表示，當初案件處理過程疑點重重，她已對地檢署失去信心，為此她下令由紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）擔任特別檢察官督導重啟偵辦。

華盛頓郵報報導，康乃爾大學校長柯特里科夫（Michael Kotlikoff）今天在一段影片談話裡表示，有關2024年一起集體性侵的指控「令人心碎且不安」，承諾聘請外部律師全面檢視校方處理此案的各個層面，也坦言營造「校園性侵零容忍」至關重要。

康乃爾大學校園景色。（記者張宗智／攝影）
康乃爾大學校園景色。（記者張宗智／攝影）

校園性侵文化？輿論未審先判？

這起醜聞再次將深植美國名校的兄弟會（fraternity）或姐妹會（sorority）這類學生社交組織攤在鎂光燈下。這類通常由兩到三個希臘字母為名的聯誼社團所舉辦的聚會、派對，常與酒精、毒品等諸多潛規則掛鉤。

紐時指出，原告具狀指控7名涉案男子，主張校方與檢警未能有效追究涉案人員責任。涉案男子均否認指控，而校方、兄弟會與檢察官則表示當初已依掌握的事證做出妥適處置。

法律專家指出，此類校園案件在訴訟上常面臨極高取證難度。紐時根據所掌握到的調查紀錄，發現雙方說法存在模糊地帶：被害人在一則傳給其中一名涉案男子的簡訊內提及「沒有發生違法情事」，但在警詢問時她又明確表示「百分之百確定自己遭到性侵」。

其中一名被告男學生的辯護律師米爾滕伯格（Andrew T. Miltenberg）除表示他的當事人堅決否認犯行，也提醒輿論風向恐損害調查公正性，「這類案件的危險在於指控經過不斷放大後，往往在證據經受法律檢驗前就已形成有罪心證」他同時批評部分政界人士的表態破壞司法中立。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，對關注康乃爾大學這起事件的學生家長而言，縈繞心頭的是「何以兄弟會裡當下竟沒人挺身制止加害行為」；部分家長利用這起案例告誡兒子們要在事情出錯時挺身而出，即便得與同儕唱反調也在所不惜。

從「狩獵場」到「我是無名氏」 校園性侵仍難解

紐時引述聯邦數據顯示，2014至2019年間，全美校園每年通報的性侵案件約在6000至6200宗之間，相當於每1萬名在校生有8到11件通報；新冠疫情遠距教學期間這類通報數大幅下滑，但隨復課後數字再度回升。

美國大學協會（AAU）2019年的大規模調查，超過25%的大學部女生表示，曾遭遇某種形式的非自願性接觸，包括遭肢體強迫或在無法表示同意的情況下發生；而根據康乃爾大學內部調查，約1/3大學部女生表示曾有非自願的性經歷。

不少康乃爾學生與校友表示，派對性侵事件在校內早已屢見不鮮。剛畢業的前學生會成員克萊兒．丁（Claire Ting）無奈指出，事件頻繁到幾乎令人麻木，而學生事後面對的又往往只是「一層又一層的官僚障礙」。

回顧過去十多年，從2015年轟動全美的反校園性侵紀錄片「狩獵場」（The Hunting Ground），到白宮推動「責任在我們」（It's On Us）倡議，校園防範性暴力制度雖逐步建立，但一線學生感受到的轉變卻有限。

致力終止大學校園性暴力的非營利組織「杜絕校園性侵」（End Rape on Campus）執行長強森（Kenyora Johnson）感嘆，在歷經法規反覆變動與體制拉扯後，「十多年過去了，我們卻依然在討論受害者如何才能被聽見」。

精華 FAQ

  • 一名女校友指控自己在2024年就學期間，遭7名校內兄弟會成員下藥並集體性侵；她9月提起民事訴訟，並質疑校方與檢警當年未妥善處理。

  • 因為案件被視為#MeToo後問題仍未改善的縮影，許多學生與倖存者以#IAmJaneDoe聲援，批評校園性暴力文化、官僚障礙與體制失靈仍普遍存在。

  • 湯普金斯郡地檢署原本不起訴，後來改口重啟調查；紐約州長霍楚則下令由州檢察長詹樂霞督導偵辦，康乃爾校長也表示將請外部律師全面檢視校方處理。

康乃爾大學 性侵 Snapchat

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