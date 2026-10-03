康乃爾大學7人性侵案 校長打破沉默：事情不會過了就算

康乃爾大學。（記者張宗智／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 康乃爾大學7人輪暴案因民事訴訟與新證據曝光再掀風暴，校長公開表態支持獨立調查，地方檢方與紐約州也已重啟追查。

美國長春藤盟校康乃爾大學 爆出駭人的輪暴案件，一名女子指控，她2024年仍是20歲在校生時，在校內兄弟會會館遭7名男子輪流性侵數小時；事件沉寂近兩年，直到她今年9月16日提起民事訴訟，驚人案情才重新浮上檯面並引發全美關注。爭議延燒之際，校長柯特里科夫（Michael I. Kotlikoff）3日首度親自就事件發聲，直言這是「康乃爾歷史上的關鍵時刻」。

紐約時報 報導，康乃爾大學3日發布柯特里科夫一段約8分鐘影片。他坦言，事件已在校園造成嚴重不信任，形容這是校史上「最艱難的幾個星期之一」，並承諾「這不會只是一起過了就算的事件」。他支持外部獨立調查及紐約州 檢察長接手監督刑事調查，強調校方不會等調查結束才採取行動。

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這起案件發生在2024年10月19日晚間，當晚這名女大生酒後前往校內Chi Phi兄弟會會館找一名自己有好感的男性友人，對方先向她提出3人性行為邀約，之後她在酒精、K他命及大麻影響下，遭7名兄弟會成員接連性侵數小時。訴狀稱，她當時已嚴重醉酒、無法作出有效同意，期間還有人一邊在她身上吸食K他命，整起事件從凌晨約1時40分持續到近6時。

訴狀同時公開Chi Phi兄弟會Snapchat群組「Chi Phi Actives」截圖，顯示當晚有人以極粗俗字眼宣稱屋內有「免費女人可以上」，另一名成員則回覆，大意是「直接走進去掏出來就行」，還有人留言歡呼「我X的超愛Chi Phi」等。

校方當年的處分引發爭議。受害女子在訴狀中指控，部分涉案學生被允許透過提交文章減輕處分；康乃爾也未否認部分處分包括寫文章。她的律師表示，7名涉案男子中有2人遭校方開除，紐約郵報則稱其餘部分學生似乎仍獲准完成學業；女子本人則在事件後輟學。

紐約郵報3日引述校方紀錄指出，事實上，康乃爾校警2024年10月19日凌晨1時05分曾到場處理毒品事件，並在約40分鐘行動中逮捕1人；且此前一天，會館才有人因K他命過量送醫。數小時後，女子就在同一處會館遭性侵。

相關內容隨訴訟曝光後，引發外界追問，為何如此嚴重的指控在近兩年前沒有任何人遭刑事起訴。

地方檢察官范豪頓（Matthew Van Houten）隨後解釋，當年收到一份6頁書面陳述，其中並未指控女子遭強迫下藥或輪暴，反而記載部分吸毒及性行為屬自願、意識清楚且經過同意，因此檢方當時認定證據未達起訴門檻。

不過，隨著媒體進一步取得當年的原始調查資料，案件處理方式再度引爆爭議。CBS取得女子2024年11月接受校警及Title IX調查人員訪談的約120頁逐字稿，其中她曾明確表示：「我可以百分之百確定，我遭到強暴」，並稱自己後來已完全失去判斷能力。

范豪頓表示，他當年從未看過完整訪談逐字稿，只收到較短的簽署陳述及Snapchat截圖，並稱如果當初知道女子曾如此明確表示自己遭到強暴「當然會考慮提出刑事起訴。

另一方面，女子事發後與部分涉案男子的簡訊也讓案情更複雜。事發兩天後，她曾表示自己記憶「非常模糊」，並寫下「那些性行為都沒有違法」；但到了11月3日，她已傳訊給其中一名男子表示，「那晚90%的事情都不是我同意的」，並稱自己被餵了多到記不得的K他命。

隨著這些新資料曝光，案件焦點也從輪暴指控本身，擴大到康乃爾校警、校方及地方檢方當初是否完整掌握並轉交關鍵證據。紐約州長霍楚（Kathy Hochul）因此指派州檢察長詹樂霞（Letitia James）監督重新啟動的調查，地方檢方也已重啟案件，準備召集大陪審團，重新評估是否提出刑事起訴。