醫療專機飛往波士頓「急墜1萬呎」機上6人失聯

AI摘要 文章摘要整理： 一架載有6人的醫療後送專機自百慕達飛往波士頓途中失聯，飛行高度曾短時間急墜，疑似墜海，相關單位正全力搜救。

一架載有6人的醫療專機，3日凌晨從百慕達(Bermuda)飛往波士頓 洛根國際機場(Logan Airport)途中失聯，多支空中及水面救援隊伍全力搜救，暫時仍未有飛機消息。

綜合各家媒體報導，這架灣流(Gulfstream)G100 型噴射醫療後送機，3日凌晨1時左右與航管人員失聯後，聯邦航空管理局(FAA)於凌晨1時20分發出搜救警報。

根據航班跟蹤網站FlightAware數據，這架飛機從3日凌晨1時04分的時候，飛行高度在短短三分鐘內從2萬3500呎驟降至1萬1000呎，之後便失去聯絡，被懷疑是直接墜落。

波士頓環球報(Boston Globe)取得的無線電通訊記錄顯示，波士頓一名航管員事前早已察覺飛機不對勁，曾在凌晨12時46分左右詢問機師是否需要宣布緊急情況，但管制人員隨後在對話說「你的訊號有點弱，我沒聽清楚你的回答，」顯然未收到回應。

FAA發出搜救警報後，救援協調中心即時與海岸防衛隊協調，以定位失蹤飛機。救援中心一艘機動救生艇，聯同海防隊一艘快速反應巡邏艇、一架HC-130運輸機，即時展開行動。搜索範圍是在楠塔基特島(Nantucket)沿岸13浬一帶。

灣流G100飛機是以色列飛機工業公司製造、美國灣流航太公司(Gulfstream Aerospace)經銷的雙引擎中型商務噴射機。這架失聯的飛機是由加拿大緯度空中救護公司(Latitude Air Ambulance)購入改裝為醫療後送機，專為在國外患重病或受傷的投保患者提供服務。該公司營運總監托格雷茨(Clarence Togeretz)表示，飛機當時是從百慕達執行醫療任務，公司現已制定緊急應變計畫。

加拿大運輸部長麥金農(Steven MacKinnon)說，加方正在與相關部門合作，繼續展開搜救工作，並感謝第一線救援人員。

百慕達總理伯特(David Burt)也說政府已與機上人員的家屬取得聯繫。