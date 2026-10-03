底特律3歲娃「帶手槍去上學」警察老爹與媽被控虐兒

AI摘要 文章摘要整理： 底特律一名警員的3歲兒子把上膛手槍帶到托兒所，事件曝光後父母遭起訴，法院並要求兩人交保且不得持槍。

底特律警方一名特勤警員的3歲兒子將一把上膛手槍放在書包內，然後帶到托兒所與其他小朋友一起把玩，教師大驚之下急忙報警，結果這位警察老爹與妻子被控四級虐待兒童罪名。

今日美國(USA TODAY)報導，事發於9月28日，密西根州 坎頓市(Canton) 一間早期學習中心，一名3歲幼童把一支上膛手槍放在書包裡，帶到學校還拿給其他小朋友看。一名老師發現大吃一驚，即時拿走手槍並報警。

警方調查後，原來槍支是該幼童從家中拿出來，於是控告幼童的父母，10月1日正式提審。

28歲的父親伊利(Brandon John Ely)是有8年經驗的底特律警察，擔任特警也已有4年，被控一項四級虐兒罪，可判處一年徒刑。27歲的母親扎亞德(Rabab Ibrahim Al Zayad)被控不安全存放槍支罪，最高可處93天監禁。

聆訊期間，伊利向法官表示家中三個保險 箱裡存放了九支槍。辯護律師求情，希望基於伊利的職業關係將他輕判，但為法官拒絕，認為他可以把槍存放在警局保險箱內。

首日過堂後，這對夫婦各以1萬元交保，但禁止在家中及工作場所接觸或持有槍支，下次開庭定於10月30日。

底特律警局就此案發聲明說，「已獲悉我局一名員警在其他轄區發生的事件」，又說該員已被停職及暫停攜槍，警局正積極調查此事，若確定該警員違反部門規定或法律，將會追究其責任。

坎頓市警察局長比亞利(Joseph Bialy)則說，在學習中心繳獲的槍支屬於私人所有，並不是底特律警察局配發的槍支。

他指出，這起案件向家長敲響了警鐘，要明白作為父母的責任，「密西根州的法律對槍支安全存放規定得非常明確。無論多麼忙碌，如果要擁有槍支就必須確保對槍支的存放及處理負起責任。」

密西根州2024年生效的槍支安全存放法，規定槍支在無人看管時，必須存放在上鎖的容器內，或卸下子彈及用鎖定裝置鎖好。