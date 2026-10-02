康乃爾女學生遭輪暴後沉默 3周後見網友一句話驚覺「被當成性愛娃娃」

「無名珍」向康大校警報案，指控遭到多名兄弟會成員性侵，遭脅迫服用K他命(ketamine)。圖為本月1日學生發起一場關於校園性暴力的學生大會。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 康乃爾女學生遭兄弟會派對性侵後，起初因羞辱與擔憂名譽而沉默3周。

康乃爾女學生遭兄弟會派對性侵後，起初因羞辱與擔憂名譽而沉默3周。 重點二： 她在網路論壇看到把事件稱為輪暴的貼文，才意識自己是性侵受害者。

她在網路論壇看到把事件稱為輪暴的貼文，才意識自己是性侵受害者。 重點三：其後她向校警報案並提告7名男學生，校方也依Title IX展開調查。

化名「無名珍」(Jane Doe)的康乃爾大學 (Cornell University)受害女學生2024年在一場兄弟會派對遭到性侵 之後，從最初的難堪、羞辱並擔心自身名譽到後來挺身而出採取行動，三周之內態度轉變的關鍵在於瀏覽網路論壇時看到一則貼文，突然意識到自己被當成「性愛娃娃」。

一名網友發文寫道：「Chi Phi兄弟們是瘸幫還是血幫？我聽說他們最近搞了一場輪暴？」「瘸幫」(Crips)與「血幫」(Bloods)都是全美臭名昭彰的街頭幫派。

另一名網友回應：「他們吸毒還輪暴了一名大二女生。要檢舉他們。」

2024年10月19日晚間事發之後，「無名珍」曾向室友訴說經歷，但沒有把自己視為性侵受害者。她甚至還跟後來被提告性侵的幾名男學生傳送態度友善的簡訊。她聽到校園裡流傳與自己有關的負面八卦，但那篇網路論壇則讓她頓悟。

根據紐約時報取得「無名珍」對康大調查人員的證詞，她說：「那是我第一次看到有人提出不一樣的論述，沒有把我說成蕩婦，而是說我遭到強暴。」

「無名珍」後來向康大校警報案，指控遭到多名兄弟會成員性侵，遭脅迫服用K他命(ketamine)。她在今年9月16日對7名男學生提出性侵告訴。

康大根據「教育法修正案第九條」(Title IX)規定針對這起性侵指控展開調查，「無名珍」的室友對調查人員表示，2024年10月20日上午11時15分看到她回家，身上穿著前晚出門所穿的短洋裝配長靴。「無名珍」對兩名室友說，吸食K他命之後與多名男子發生性行為。一名室友對調查人員說，「無名珍」當時並未使用「強暴」或「性侵」等字眼。另一名室友則說，「無名珍」當時似乎處於「震驚」(in shock)狀態，沒有真正意識到經歷事情的嚴重性。

10月21日，「無名珍」接到兄弟會成員紐威爾(Jonathan Newell)簡訊，寫道：「我只想為那天晚上事情演變結果道歉。」

紐威爾在簡訊也說，他跟英格爾斯(Matthew Ingalls)都在毒品與酒精的嚴重影響下，未能在事情失控之前把人趕走。

紐威爾、英格爾斯後來都被列為「無名珍」性侵訴訟的被告。