康乃爾性侵案 霍楚派詹樂霞接手 必要時刑事起訴

紐約州長霍楚（左）1日指派州檢察長詹樂霞(右)擔任康乃爾大學性侵案的特別檢察官，她直言已對地方檢察官沒有信心。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 康乃爾女學生性侵案引發州長霍楚質疑調查失當，已交由州檢察長詹樂霞獨立調查，校方與地方檢方則面臨學生、校友與輿論追究。

康乃爾大學(Cornell University)女學生遭輪暴案，案情升溫，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)2日表示，該案先前調查是否完整令她深感疑慮，並對地方檢察官失去信心，她已指派州檢察長詹樂霞 (Letitia James)展開獨立調查，必要時提出刑事起訴。校方的處置也引起學生和家長憤怒，5日將在校園鐘樓舉行示威。

學生5日聚集校園知名鐘樓示威

康乃爾大學兄弟會性侵案引發眾怒，學生5日將在學校著名地標鐘樓舉行示威遊行。（記者張宗智／攝影）

一名前康乃爾女學生今年9月向聯邦法院提起民事訴訟，指控她2024年10月在康乃爾Chi Phi兄弟會場所遭下藥，並在失去或缺乏有效同意能力的情況下遭多名男子性侵 ，訴訟列出七名現任或前康乃爾學生為被告。這位化名Jane Doe的女學生指控，校方當時受理時隱瞞重要案情。

霍楚批評，地方檢察官未曾約談女方，也未索取完整訪談紀錄。她指出，女方向校警報案時已明確表示，自己百分之百確信遭到強暴，但這些話未被寫入校警送交檢方的報告。警方得知如此嚴重的指控，為何未完整呈報檢方。

詹樂霞：約談證人 證據夠就起訴

詹樂霞表示，辦公室將全面調查，包括約談證人，若有足夠依據便會起訴。霍楚宣布委任時亦指出，詹樂霞可將調查所得證據提交大陪審團。霍楚另表示，將與州議會合作，修補州法在酒醉、性行為同意及性侵認定方面的漏洞。

持續追蹤案件的學生報「康乃爾太陽報」(The Cornell Daily Sun)主編達瑟(Sophia Dasser)9月29日發表公開信，批評校方直到女方提告、刑事調查重啟及全國媒體關注後，才說明處分情況。她寫道：「報導案件不會讓受害者更不安全，沉默才會。」

湯普金斯郡(Tompkins County)地方檢察官范豪頓(Matthew Van Houten)於9月28日重啟調查，表示將檢視訴狀中的新資訊。他為先前不予起訴的決定辯護，指女方2024年11月的陳述未提及遭人違背意願下藥或輪暴，反而將用藥及性行為描述為自願、清醒且經同意。他並表示，女方律師此前未就報案陳述與訴狀的落差聯繫他。

校方：部分學生已受處分或開除

康乃爾在公眾及霍楚等政界人士施壓下，於9月30日同意聘請外部律師，獨立檢視校方如何處理指控。校方表示，2024年接獲報案後已公開宣布調查、譴責涉嫌行為、無限期暫停兄弟會活動，並成立專案小組研究防範校園性侵。歷時數月的內部調查已導致部分學生受處分或遭開除，但校方以學生隱私規定為由，未公布細節。

康大學生會通過一項決議案，要求校方高層以「直白、透明」的方式，完整交代當初對本案的具體處理過程。

學生會會長喬杜瑞（Eeshaan Chaudhuri）說：「這件事的重點不是只有讓單一受害者討回法律公道，正本清源之道是要徹底改變某種校園文化。」據被害人說法，她兩年前即向校警報案。湯普金斯郡地檢署卻決定不起訴涉案男子，涉案男子全都是兄弟會成員。

這起風波也已延燒至校外。數百名康大校友在一封致校方高層的信中宣布，在康大公開說明內部調查前，將暫停「無限制用途捐款」。

多名學生表示，他們計畫10月5日參加在校方著名鐘樓下方舉行的示威。

這起醜聞再次將深植美國名校的兄弟會（Fraternity）或姐妹會（Sorority）這類學生社交組織攤在鎂光燈下。這類通常由兩到三個希臘字母為名的學生社團所舉辦的聚會、派對，常與酒精、毒品及諸多潛規則掛鉤。

#我是無名珍 網路快速蔓延

隨康大這起校內性侵案重新浮上檯面，標註「#我是無名珍」（#IAmJaneDoe）的運動也開始在社群媒體上快速蔓延。