康乃爾性侵案沉寂近2年 學生報不放棄追查：校方不做的我們做

22歲的大四學生、「康乃爾太陽報」記者瑟雷斯·庫斯霸(左)鍥而不捨地追蹤調查女學生遭兄弟會成員性侵案，她聯絡上原告「無名珍」(Jane Doe)，並與她及其律師建立關係，接著訪問校方行政人員，了解校方處理遭指控性侵學生的方式。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 康乃爾學生報追查女學生遭兄弟會性侵案近2年。

康乃爾學生報追查女學生遭兄弟會性侵案近2年。 重點二： 被害人提告同日，學生報同步刊出深度調查報導。

被害人提告同日，學生報同步刊出深度調查報導。 重點三：編輯決定公開7名被告姓名，凸顯校外獨立究責。

康乃爾大學 學生報「康乃爾太陽報」(Cornell Daily Sun)的記者與編輯鍥而不捨地追蹤調查女學生遭兄弟會 成員性侵案，歷經近兩年時間訪問當事人與相關人員、爬梳事發經過，並在被害人決定提告時同步刊登報導；學生報編輯討論後決定公開被指控的七名兄弟會成員姓名，彰顯「康乃爾不做，我們做」的透明度，期盼再次引起各界持續關注此案並敦促校方有所實際作為。

紐約時報 報導，康乃爾的學生記者早已關注此案件，如今成為舉世皆知的校園醜聞；「康乃爾太陽報」記者與編輯決定公開被告男學生姓名的決定，不僅在校園內引發討論，也成為媒體熱議的話題。

時間回到2024年11月，康乃爾學生收到一封電郵警示，標題寫著「犯罪警示：性侵」，指一名女生向校警報案，稱她在一處兄弟會會所遭性侵。

郵件寄出後，校園一片譁然，學生向被害人指認的Chi Phi兄弟會會所丟雞蛋；校方成立性侵害工作小組，提出一系列建議，內容涵蓋對學生的同意權教育與通報流程，後來便不了了之。

然而，22歲的大四學生、「康乃爾太陽報」記者瑟雷斯·庫斯霸(Cereese Qusba)始終無法忘懷這起案件，她聯絡上原告「無名珍」(Jane Doe)，並與她及其律師建立關係，接著訪問校方行政人員，了解校方處理遭指控性侵學生的方式。

庫斯霸也將相關調查內容告訴學生報高層，今年初，20歲的蘇菲亞·達瑟(Sophia Dasser)接任學生報總編輯，隨即接到人在澳洲雪梨當交換生的庫斯霸來電。

庫斯霸告訴達瑟：「我正在做這個報導，我希望它成為報刊的重點。」

達瑟回答：「報社從未放手。」

被害人9月對校方、兄弟會與她所屬的姊妹會提起訴訟，庫斯霸則在9月18日歷時23個月的調查報導，詳述被害人遇襲的經過。

康乃爾太陽報是美國歷史最悠久、財務持續獨立運作的大學報紙，達瑟希望透過公開被點名的七名兄弟會被告姓名，展現部分學生認為校方領導層缺乏的透明度；她知道指名道姓事涉敏感，畢竟這些被告尚未遭刑事起訴，但這正好彰顯學生報獨立運作的可貴。

9月19日晚上，達瑟在位於校園外綺色佳(Ithaca)市中心的報社慶祝「康乃爾太陽報」創刊146周年，她切蛋糕時詢問編輯夥伴：「我們能否直接把名字放上頭版？」

眾人打電話徵詢律師的意見，律師認為「這有點冒險」，於是決定從社論下手。

達瑟與編輯動手設計版面，庫斯霸的調查報導放上方，下方則是以紅底色框起標示的名單。

報社已設立爆料專線與電郵，達瑟與庫斯霸收到大量通報，許多寄件人自稱也曾在校園遭性侵，或在提出涉及性不當行為或歧視的「教育法修正案第九條」(Title IX)申訴時遭遇挫折。

達瑟強調，康乃爾太陽報極為重視不受校方行政管轄的獨立性，「這間辦公室設在校外這是有原因的，我們最主要的責任是究責，無論報導的內容是許多人不想聽的，還是許多人想看的，報導都是我們的義務。」