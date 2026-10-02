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康乃爾性侵案／女學生被下藥 拖入壁櫥遭多次性侵

康乃爾性侵案更多細節曝光 女學生被下藥、拖入壁櫥遭多次性侵

記者顏伶如／即時報導
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康乃爾大學歷時數月調查這起性侵案，紀錄於調查報告的案情細節近日逐漸在媒體曝光。(...
康乃爾大學歷時數月調查這起性侵案，紀錄於調查報告的案情細節近日逐漸在媒體曝光。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾大學Chi Phi兄弟會性侵案細節曝光，女學生指控遭下藥、拖入壁櫥並多次施暴，州檢方與校方調查也因新證詞重啟。

康乃爾大學(Cornell University)Chi Phi兄弟會七名成員遭控集體性侵案情更多細節曝光，根據校內調查紀錄，匿名「無名珍」(Jane Doe)的受害女學生指出，七名兄弟會成員對她下藥，趁她處於半昏迷狀態時將她拖入壁櫥，多次施暴。

針對發生於2024年10月19日晚間的這起事件，康大根據1972年「教育法修正案第九條」(Title IX)規定展開歷時數月調查，紀錄於調查報告的案情細節近日逐漸在媒體曝光。

「無名珍」2025年5月在學校聽證會上向校方調查人員陳述，被兩名兄弟會成員帶到壁櫥裡，意識不清的情況下多次遭到強暴。

根據哥倫比亞廣播公司(CBS)取得調查紀錄，她指出：「完全就是強暴。」當年就讀大二的她對調查人員說，感覺自己彷彿是獵物的「誘餌」。她形容道：「我當時感受就像身陷獅群，是一種完完全全無力還手的處境。」

根據校方調查，兄弟會成員當天晚間在Snapchat群組分享這名20歲女學生的照片，一名遭控性侵的兄弟會成員在群組留言道「可以白睡」。

紐約州湯普金斯郡(Tompkins County)區域檢察官范豪頓(Matthew Van Houten)表示，2024年決定不予起訴是因為女學生對校警提供的證詞雖然令人不安，卻未指控遭到男學生強暴。范豪頓日前已宣布對此案重啟調查。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)指派紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)以特別檢察官身分展開刑事調查。

校方調查指出，性侵案發當晚曾經待在兄弟會會所的一名女學生供稱，隔天接到遭控性侵其中一名男學生電話，要求她確保朋友「不要把昨晚的事情說出去。」

「無名珍」向調查人員說，案發之後的幾天裡，有三名男學生向她道歉。

根據調查人員訪談逐字稿紀錄，「無名珍」表示，事發之後把當晚穿的洋裝等證據保存起來，遭性侵兩天後到校內診所治療尿道感染。

「無名珍」已對康大與七名學生提告。律師表示，「無名珍」當時只對校內醫生說經歷創傷而遭感染，因此診所沒有安排接受俗稱「強暴驗傷包」(rape kit)的採樣，醫師當時僅建議她應該找人談談，尋求諮商。

精華 FAQ

  • 受害女學生指控，Chi Phi兄弟會7名成員先對她下藥，再趁她意識不清時拖入壁櫥，於半昏迷狀態下多次性侵，情節相當嚴重。

  • 檢方原本認為女學生對校警的證詞雖令人不安，但未明確指控遭到強暴，因此未起訴；隨著校內調查細節曝光，案件已由檢方與州檢察長重啟刑事調查。

  • 她保存了當晚穿著的洋裝等證據，兩天後到校內診所治療尿道感染，並已對康乃爾大學及7名學生提告；律師指稱診所未替她安排強暴驗傷程序。

性侵 兄弟會 康乃爾大學

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