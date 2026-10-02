川普首談康乃爾大學性侵案：這是一所好學校、校方會妥善處理

康乃爾大學校園一景。(路透)

美國總統川普（Donald Trump）10月1日首度回應康乃爾大學（Cornell University）一宗涉嫌集體性侵案件，他表示自己不太了解案情，但稱康乃爾是「一所優良學校」，相信校方「會做正確的事」。

這宗案件涉及1名康乃爾大學前女學生，她以化名「Jane Doe」提起民事訴訟，控告康乃爾及該校兄弟會Chi Phi的7名男學生。她指控自己2024年10月19日在紐約州伊薩卡（Ithaca）的兄弟會聚會中，被下藥之後遭到長時間性侵。事發時她20歲。

TMZ報導，川普當天在白宮接受媒體訪問，準備前往德州及奧克拉荷馬州。記者詢問康乃爾在涉嫌性侵事件曝光後，是否已採取足夠措施調查。川普回答：「嗯，我不太了解這件事。但康乃爾是一所優良學校，我相信他們會做正確的事。」

川普畢業於賓夕法尼亞大學，而康乃爾同屬常春藤盟校。

在康乃爾大學因案件處理方式受到外界批評之際，川普並未進一步批評校方。與此同時，包括民主黨聯邦參議員絲拉金（Elissa Slotkin）在內的其他政治人物，則公開批評康乃爾未能妥善處理這宗案件。

湯普金斯郡（Tompkins County）地方檢察官辦公室其後重新啟動刑事調查，並計畫將案件提交大陪審團審理。目前尚無涉案人士因這宗案件被捕。

康乃爾則表示，校方進行的第九條（Title IX）調查已對涉案學生作出停學、退學及其他處分。校方此前也反駁外界認為處分過輕的說法。

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