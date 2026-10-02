田州死囚打毒針為何沒死？疑藥物未入血流「手臂灼熱快爆開」

田納西州50歲的死刑犯派克遭注射兩劑致命劑量的戊巴比妥後仍存活，多名醫學專家提出幾種可能的原因。圖為遭派克殺害的死者斯萊默。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 田納西州死囚派克注射致命戊巴比妥後仍存活，專家研判最可能是藥物靜脈滲漏未進入血流，也不排除藥劑變質，恐已造成腦傷風險。

田納西州 50歲的死刑犯派克(Christa Pike)9月30日晚遭注射兩劑致命劑量的戊巴比妥(pentobarbital)後仍存活，多名醫學專家提出幾種可能的原因，普遍認為最可能的原因是藥劑並未進入血流，而是滲入注射部位周圍的組織，可能造成腦傷。

紐約時報 報導，注射藥物未能進入血液循環的情況稱作「靜脈滲漏」(IV infiltration)，過去失敗的死刑案例也曾出現。

專家指出，這可能使被注射者循環系統中的藥物濃度無法達到停止呼吸所需的量，但仍可能降低血氧或循環功能，進而造成腦傷，有經驗的醫師通常能在滲漏發生當下察覺徵兆。

紐約郵報報導，派克的情況並不明朗，她的律師10月1日說她「情況危急」，正接受「維生照護」。

到場觀看死刑執行的媒體見證人表示，派克曾說手臂有灼熱感，感覺像快爆開，詢問這是否正常。

哥倫比亞大學爾灣醫學中心(Columbia University Irving Medical Center)麻醉科助理教授希斯(Mark Heath)表示，「她的手臂疼痛應是靜脈滲漏的明顯警訊。」

愛默蕾大學(Emory University)醫學院麻醉學教授齊沃特(Joel Zivot)曾受派克律師團聘為醫學專家，他表示，靜脈滲漏會引發派克所描述的反應，且可能使強鹼溶液殘留在手臂，形同「把漂白水注入她的手臂組織」。

齊沃特並無行刑過程的第一手資料，強調他目前以個人身分發言；他曾查閱派克行刑前的病歷，認為她很容易發生靜脈滲漏。

齊沃特說：「派克的靜脈血管很細，可能相當脆弱。當你把大量腐蝕性物質在壓力下推入這樣的小血管，血管就會爆裂。」

律師說，行刑團隊至少用了7根針頭，試圖在派克手臂上找到適合注射致命藥物的靜脈。

紐時報導，另一種可能是藥物本身有問題，戊巴比妥主要製造商已限制該藥用於死刑，各州因此轉向監管較寬鬆的化學公司與調配藥局。

齊沃特質疑，「戊巴比妥本身是否配製不當、變質或過期？這些都有可能。」

派克的律師團也發聲明提及「變質的戊巴比妥」，並在緊急法律文件中指出，兩針藥物注射後，她並未失去意識，還發出鼾聲。

無論這次行刑失敗的原因為何，醫療專家表示，派克曾在一段較長時間內受到戊巴比妥的影響，這可能增加她遭受永久性腦傷的風險，且可能面臨嚴重的醫療併發症。