田納州死囚處決失敗 再掀死刑存廢政治辯論

反對死刑的倡議團體聚集田納西州死刑執行室外。派克案再引發死刑存廢兩派辯論。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 田納州女死囚派克行刑失敗後命危，事件引爆州長選舉中的死刑辯論，也讓支持與反對死刑雙方重新交鋒。

死刑 問題在最令人毛骨悚然的情況下，再次成為美國政治的焦點。

田州女死囚派克(Christa Gail Pike)9月30日遭注射兩劑致命量的戊巴比妥卻未死亡後，目前在醫院情況危急。

派克的律師在10月1日下午的記者會上表示，她正在接受「挽救生命的醫療照護」，但他們對她的情況和預後知之甚少。

國會山莊報報導，整起事件在引發混亂和震驚之後，也立即掀起了一場政治辯論。

共和黨 提名接替州長李比爾(Bill Lee)的聯邦參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)在社交媒體上寫道，派克的遭遇「是個悲劇」，部分原因是她「早就應該被處決了」。

對於處決失敗，布萊克伯恩提出了一個補救措施：「答案很簡單：恢復電椅，並迅速為這些受害者伸張正義。作為你們的州長，我將這樣做。」她寫道。

布萊克伯恩的民主黨 對手、孟菲斯市議員格林(Jerri Green)反駁道：「事實是死刑一直以來都是不人道、昂貴且帶偏見。」

當選州長機率不高的格林承諾，如果當選州長，將暫停所有未來的死刑，並強調：「如果我們說我們支持生命，那就意味著我們必須反對死刑。」

川普總統未就此事件發文，被記者問到時也迴避，只稱「要問田納西州」。這種一反常態的低調，部分原因可能是因為他不願捲入一場令人不安、且讓各方都感到不滿的爭議之中。

反對死刑的倡議人士認為，這一令人不忍卒睹的事件，可能讓外界以新的角度看待他們所倡議的理念。

美國終結死刑運動(U.S. Campaign to End the Death Penalty)執行主任蘿拉・波特(Laura Porter)說，「由人來執行的死刑制度，在每一個階段都存在缺陷，而我們所做的，就是不斷忽視這些缺陷。」

波特也承認，民調顯示美國民眾仍支持死刑，但與反對死刑者的差距不大。

波特指出，「當人們近距離看到死刑的真實情況後，往往會認為，這項制度不值得繼續維持。它並不是對暴力行為的有效回應。現在正是這樣的一個時刻，讓人不舒服地直視死刑的現實。」