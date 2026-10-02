我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

加州華人詐騙窩點意外被曝光 送大量財物回中國

到場觀看田州女死囚行刑 被害人母親批現場一團亂：他們搞砸了

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
被害者斯萊默的母親梅．馬丁內斯（左）見證了整個過程，批評現場一片混亂，但官方沒有...
被害者斯萊默的母親梅．馬丁內斯（左）見證了整個過程，批評現場一片混亂，但官方沒有任何說明。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

田納西州對女死囚派克執行死刑時發生重大失誤，兩劑致命注射後她仍存活，引發被害人家屬與媒體見證人強烈批評。

田納西州9月30日晚間執行死刑卻出現重大失誤，50歲的死刑犯派克(Christa Pike)接受兩劑致命戊巴比妥(pentobarbital)注射後仍未伏法，行刑暫停，她被送往醫院救治，被害人家屬與在場的媒體見證人對現場混亂的情況感到震驚並表達強烈不滿。

紐約郵報報導，當年遭派克凌虐殺害的19歲斯萊默(Colleen Slemmer)的母親梅．馬丁內斯(May Martinez)親自到行刑室觀看派克接受注射死刑，卻目睹派克在被單下踢動、抽搐，官員未說明情況。

馬丁內斯告訴國家廣播公司(NBC)記者說：「他們搞砸了，他們什麼都沒說，然後突然要求所有被害人家屬與見證人離開，我們就走了。」

馬丁內斯形容，現場「一團亂」，抱怨「從來都不是以被害人為重，好像柯琳(斯萊默)從沒存在過」。

斯萊默的繼父勞爾・馬丁內斯(Raul Martinez)批評官員未能完成死刑，並在臉書(Facebook)發文表示，繼女的靈魂「無法安息」，直到兇手斷氣為止。

除了被害人家屬氣憤難平，到場的媒體見證人也描述了令人不安的畫面。

派克9月30日晚間約7時30分左右，被綁上河灣(Riverbend)最高設防監獄刑台，此時距離最高法院駁回她的暫緩執行聲請約一小時。

美聯社記者金・錢德勒(Kim Chandler)聽到派克行刑前說：「我很平靜，我準備好迎接自由了。」

地方電視台WPLN記者凱薩琳・史威尼(Catherine Sweeney)在行刑中止後的記者會上表示，「他們打了兩輪，但她還在呼吸，非常混亂，她一度抬起頭來四處張望。她說有個地方又燙又痛，詢問這是否正常」；史威尼強調，「那一切都不正常」。

史威尼指出，見證人當晚8時53分被要求離場時，派克仍在呼吸；史威尼自述從未見過連打兩輪戊巴比妥，「我報導去年所有死刑和今年大部分死刑，從沒見過這種情況」。

田納西州的行刑程序規定，首次注射後，受刑人若未死亡，須施打第二劑，但並未規定第二劑之後仍存活該怎麼辦。

反死刑團體「美國終結死刑運動」(US Campaign to End the Death Penalty)執行長蘿拉・波特(Laura Porter)告訴「今日美國報」，田納西州已向世人證明，它無法被信任以維護人性尊嚴與法治的方式執行死刑，「必須立即停止」。

在媒體見證人的目睹之下，派克的死刑執行失敗。（美聯社）
在媒體見證人的目睹之下，派克的死刑執行失敗。（美聯社）

精華 FAQ

  • 派克在接受兩劑致命戊巴比妥注射後仍未死亡，行刑被迫中止並送醫救治。這起失誤讓在場的被害人家屬、媒體見證人都感到震驚，也引發外界對執行程序的質疑。

  • 她親自進入行刑室，目睹派克在被單下踢動、抽搐，但官員沒有清楚說明狀況，隨後又要求家屬與見證人離場。她因此怒批現場一團亂，認為整個過程完全失控。

  • 記者表示，官員打了兩輪藥劑後，派克仍在呼吸，現場非常混亂，她一度抬起頭張望，還說有地方又燙又痛。見證人離場時她仍活著，讓人質疑程序是否合乎規範。

田納西州 死刑

上一則

被疑不人道…田州執行死刑所用藥物 曾遭拜登政府審查停用

下一則

田州死囚打毒針為何沒死？疑藥物未入血流「手臂灼熱快爆開」

延伸閱讀

田州200年首場女性死刑 打兩針沒死還打鼾 行刑未完成

田州200年首場女性死刑 打兩針沒死還打鼾 行刑未完成
18歲犯案凌虐殺人 田州女死囚行刑前一小時喊停

18歲犯案凌虐殺人 田州女死囚行刑前一小時喊停
處決女囚未成功 田納西州2026年其餘死刑暫停執行

處決女囚未成功 田納西州2026年其餘死刑暫停執行
雲南19歲少女遭搶劫慘死 兇手二審改判死緩 受害家屬：追責到底

雲南19歲少女遭搶劫慘死 兇手二審改判死緩 受害家屬：追責到底

熱門新聞

死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自Jon McKinsey臉書）

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

2026-09-28 22:08
埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
麻省理工學院。(美聯社)

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

2026-09-27 15:54
（取自Facebook@Jon McKinsey）

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

2026-09-28 13:39
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收