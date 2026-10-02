到場觀看田州女死囚行刑 被害人母親批現場一團亂：他們搞砸了

被害者斯萊默的母親梅．馬丁內斯（左）見證了整個過程，批評現場一片混亂，但官方沒有任何說明。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 田納西州對女死囚派克執行死刑時發生重大失誤，兩劑致命注射後她仍存活，引發被害人家屬與媒體見證人強烈批評。

田納西州 9月30日晚間執行死刑 卻出現重大失誤，50歲的死刑犯派克(Christa Pike)接受兩劑致命戊巴比妥(pentobarbital)注射後仍未伏法，行刑暫停，她被送往醫院救治，被害人家屬與在場的媒體見證人對現場混亂的情況感到震驚並表達強烈不滿。

紐約郵報報導，當年遭派克凌虐殺害的19歲斯萊默(Colleen Slemmer)的母親梅．馬丁內斯(May Martinez)親自到行刑室觀看派克接受注射死刑，卻目睹派克在被單下踢動、抽搐，官員未說明情況。

馬丁內斯告訴國家廣播公司(NBC)記者說：「他們搞砸了，他們什麼都沒說，然後突然要求所有被害人家屬與見證人離開，我們就走了。」

馬丁內斯形容，現場「一團亂」，抱怨「從來都不是以被害人為重，好像柯琳(斯萊默)從沒存在過」。

斯萊默的繼父勞爾・馬丁內斯(Raul Martinez)批評官員未能完成死刑，並在臉書(Facebook)發文表示，繼女的靈魂「無法安息」，直到兇手斷氣為止。

除了被害人家屬氣憤難平，到場的媒體見證人也描述了令人不安的畫面。

派克9月30日晚間約7時30分左右，被綁上河灣(Riverbend)最高設防監獄刑台，此時距離最高法院駁回她的暫緩執行聲請約一小時。

美聯社記者金・錢德勒(Kim Chandler)聽到派克行刑前說：「我很平靜，我準備好迎接自由了。」

地方電視台WPLN記者凱薩琳・史威尼(Catherine Sweeney)在行刑中止後的記者會上表示，「他們打了兩輪，但她還在呼吸，非常混亂，她一度抬起頭來四處張望。她說有個地方又燙又痛，詢問這是否正常」；史威尼強調，「那一切都不正常」。

史威尼指出，見證人當晚8時53分被要求離場時，派克仍在呼吸；史威尼自述從未見過連打兩輪戊巴比妥，「我報導去年所有死刑和今年大部分死刑，從沒見過這種情況」。

田納西州的行刑程序規定，首次注射後，受刑人若未死亡，須施打第二劑，但並未規定第二劑之後仍存活該怎麼辦。

反死刑團體「美國終結死刑運動」(US Campaign to End the Death Penalty)執行長蘿拉・波特(Laura Porter)告訴「今日美國報」，田納西州已向世人證明，它無法被信任以維護人性尊嚴與法治的方式執行死刑，「必須立即停止」。

在媒體見證人的目睹之下，派克的死刑執行失敗。（美聯社）