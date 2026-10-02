被疑不人道…田州執行死刑所用藥物 曾遭拜登政府審查停用

執行死刑的注射室。圖為阿拉巴馬州的檔案照。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 田納西州以戊巴比妥執行死刑卻未成功，派克遭兩劑注射後命危；此藥曾被拜登政府以不必要痛苦為由停用，死刑人道爭議再起。

現年50歲死刑 犯派克(Christa Pike)訂9月30日行刑，田納西州 政府對她注射兩劑毐針後卻未死，律師1日表示她目前情況危急，正進行搶救治療。而田州使用的藥物戊巴比妥(pentobarbital)由於其致死時長及苦痛而有疑慮，此前已經受到審查。

美聯社報導，戊巴比妥屬巴比妥類藥物，這類藥物會抑制中樞神經系統，過量服用會導致昏迷、呼吸抑制，並引發循環衰竭和死亡。核准醫療用途包括鎮靜、短期治療失眠、麻醉前準備、緊急控制嚴重癲癇，或用於動物安樂死。

川普總統第一任期恢復了聯邦死刑，2020年至2021年間聯邦政府在13次死刑執行中使用了戊巴比妥。拜登 執政期間，政府審查後擔憂這是「不必要的痛苦和折磨」，司法部遂停止使用戊巴比妥。川普再次執政後，司法部於2026年又重新授權使用。

多年來，注射死刑通常使用三種藥物：麻醉劑、一種使呼吸停止的肌肉鬆弛劑、使心臟停止跳動的氯化鉀。這種方法備受詬病，因為如果麻醉劑失效，肌肉鬆弛劑可能會使受刑人無法表達疼痛。此外製藥商也限制了用於死刑的藥物供應，更難備齊三種藥物。川普第一任期聯邦政府採納了戊巴比妥注射，以取代三種藥物方案。

在醫療機構中，患者接受注射的戊巴比妥劑量通常不到1克；田納西州指導方針與聯邦死刑方案一樣，要求注射5克戊巴比妥，在第一次注射失敗的情況下才會注射第二劑，派克便是因此被注射了兩劑。

受刑人的律師辯稱，注射兩次這麼大劑量的藥物，證明死刑犯正在經歷漫長的死亡過程，他們仍然保持清醒，感覺就像溺水一樣，直到液體充滿肺部。2025年聯邦審查報告中專家認為戊巴比妥會導致肺水腫，即肺部積液，可能造成窒息感，但仍不確定是否會造成不必要的痛苦和折磨，建議政府應「傾向於人道對待」。

川普第二任期發布的一份報告中引用其他專家，表示上述情況出現之前，致命劑量應會使受刑人先失去意識。