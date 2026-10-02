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康乃爾性侵案 校警交檢方6頁陳述漏關鍵一句「我被強暴了」

編譯王若馨／綜合報導
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紐約州長霍楚指定紐約檢察長詹樂霞擔任特別檢察官督導調查康乃爾大學性侵案。圖為康乃...
紐約州長霍楚指定紐約檢察長詹樂霞擔任特別檢察官督導調查康乃爾大學性侵案。圖為康乃爾大學。(記者張宗智/攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾大學性侵案卷宗顯示，校方交給檢方的6頁陳述漏寫受害女生明言遭強暴的關鍵句，導致先前不起訴，如今案件已重啟調查。

美聯社1日報導，紐約州長霍楚指定紐約檢察長詹樂霞(Letitia James)擔任特別檢察官督導調查康乃爾大學性侵案，霍楚表示，她已對地方檢察官失去信心。

紐約時報1日報導，該報取得康乃爾大學(Cornell University)2024年針對一名二年級女生疑遭兄弟會性侵案的校內調查卷宗，內容顯示，康乃爾大學交給檢察官的六頁陳述，沒有寫進她聲稱自己遭到性侵的那句話。

這名女生在2024年11月14日與校警談了數小時，說明2024年10月19日在Chi Phi兄弟會屋裡發生的事。

她說，自己不記得最後遭強暴的片段，「但我可以百分之百確定，我被強暴了。」

卷宗中的訪談逐字稿約有120頁，校警把訪談報告濃縮成六頁，以她的口吻寫成「自願陳述」給她過目。她對草稿訂正了約20處，隔日在定稿上簽名。

然而在這六頁陳述中，並沒有那句明確的性侵指控。

在紐約時報獲得的卷宗紀錄中，這名女生對校警說，她赤身在一間兄弟會會所內，周圍是「一圈男人」。她說自己喝醉了，還吃了別人給她的K他命。手機在房間另一頭，她說「根本逃不掉」。

她說，事情的開頭是自己與一名喜歡的男子合意性接觸，但後來卻演變成數名男子對她性侵。

湯普金斯郡地方檢察官范豪頓(Matthew Van Houten)後來根據這份陳述，認定證據不足以對這7名男子提起刑事指控。

該女今年9月16日，對康乃爾大學、七名涉案男學生、該兄弟會和她的姊妹會提告。范豪頓28日宣布重開調查，並考慮把新證據提交大陪審團。

這分卷宗是康乃爾大學為Title IX行政聽證整理的檔案，Title IX是美國大學處理性歧視、性侵指控的校內程序。

卷宗共超過1000頁，包括約120頁訪談逐字稿、交給檢方的六頁陳述、七名被指控男學生中六人的調查訪談，以及另外20名證人的訪談。券宗在2025年初發給校方人員、涉案人和律師。

紐約時報沒有表明是如何取得這分卷宗。原告律師吉夫拉(Thomas P. Giuffra)對CNN說，不是他的事務所提供，但感謝有人給了。

精華 FAQ

  • 因州長霍楚對地方檢察官失去信心，已指定紐約檢察長詹樂霞擔任特別檢察官，督導這起康乃爾大學性侵案的後續調查與處理。

  • 卷宗顯示，女生曾明確表示「我被強暴了」，但校方濃縮成交給檢方的6頁自願陳述時，沒有寫進這句話，成為後續不起訴的關鍵爭議。

  • 地方檢察官最初認定證據不足而未起訴7名男子，但在原告提告後，28日宣布重開調查，並考慮把新證據提交大陪審團。

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