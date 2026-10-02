田州女死囚挨2毒針未死還打鼾 命危送醫行刑喊停

田納西州女死刑犯派克被注射毒針沒死，專家指這可能是史上第一次。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 田納西州女死囚派克遭注射兩劑戊巴比妥後仍未死亡，行刑失敗引發外界震驚，州長宣布推遲處決並啟動獨立調查。

田納西州 現年50歲女死刑 犯派克(Christa Pike)原訂9月30日行刑卻一度喊停，不過聯邦最高法院同一天當晚推翻阻止行刑命令，於是田州進行處決對她注射兩劑毒針，但她行刑後未死。律師1日表示，她目前情況危急，正進行搶救治療。專家說，派克是注射毒針後倖存下來的第一名死囚。

史無前例 州長不安 律師籲減刑：殘忍痛苦

田州死刑犯派克執刑一波三折，在聯邦最高法院放行後注射毒針後卻沒能致死，由救護車緊急送醫，死刑執行再引爭議。（美聯社）

在場見證的媒體記者史威妮形容行刑過程混亂，令人不安，後方照片為遭派克殺害的被害人斯萊默。(路透)

派克因1995年謀殺案被判死刑，30日晚州府試圖以注射方式處決派克，但第一劑和備用的戊巴比(pentobarbital)都未能致死，她的呼吸和心跳都未停止，行刑一個多小時後仍在打鼾，之後被送往醫院治療。

死刑專家形容這次行刑失敗史無前例。共和黨州長李比爾(Bill Lee)稱，監獄人員遵循程序，但所發生的一切令人深感不安，除下令獨立審查外，也無限期推遲派克處決以及田州原定今年執行的另一處決。

至少被扎7針 1根還變彎 她還指點哪裡找靜脈

律師斯派維(Randy Spivey)說，整個過程殘酷而痛苦，行刑團隊費盡周折找尋靜脈，情景令他寢食難安，派克左臂至少被扎七針，其中一根從手臂取出來時都變彎了。她還指點行刑人員哪裡可以找到靜脈。

另一律師費雷爾(Steve Ferrell)表示，派克患有終身血液疾病，針頭難以插入靜脈，她一直說自己抽血很困難；靜脈注射管可能沒有正確插入靜脈，藥物可能只是積聚在手臂、未進入血液。

死者母親觀行刑：現場一片混亂

被派克和她男友謀殺的死者之母馬丁內斯(May Martinez)專程到場觀看行刑。她說現場一片混亂。

派克18歲時，夥同其他人以殘忍手法凌虐殺害19歲同學斯萊默(Colleen Slemmer)，謀殺罪成被判死刑，本將成為200多年來田納西州首位被處決的女性。上訴法院在死刑執行前一小時喊停，最高法院幾個小時後推翻中止令。

田州今年第2次未完成死刑

這是田州今年第二次未能完成死刑處決。上一次由於找不到合適靜脈注射藥物而未執行死刑。

派克的律師30日稍晚提交法庭文件稱，官員為派克注射的戊巴比妥曾在多州和聯邦政府死刑處決中使用，但人們一直擔心這種方式可能造成不必要的痛苦和折磨。

律師斯派維呼籲州長為派克減刑，「在遭受超過20年的單獨監禁，以及致命注射處決後，派克所承受的懲罰，已超過美國死刑史上任何其他人所經歷的一切。」

死刑資訊中心(Death Penalty Information Center)執行主任馬赫(Robin Maher)表示，曾有七名死刑犯因行刑團隊未能找到靜脈而在行刑過程中出現醫療問題倖存下來，但據她透露，尚未有人在被注射致命藥物後仍存活。