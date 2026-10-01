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康乃爾大學「7男性暴力案」涉案韓國留學生被挖 疑是前總理孫子

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康乃爾大學校園標誌，攝於9月28日。（美聯社)
康乃爾大學校園標誌，攝於9月28日。（美聯社)

美國常春藤名校康乃爾大學2024年發生一起性暴力案，一名女學生指控遭7名男學生集體性侵，並於近日提起訴訟。其中一名涉案的韓國留學生Winston Lee，疑似是已故南韓前總理李洪九的孫子。

南韓「先驅經濟」1日報導，社交平台X近日流傳帖文，聲稱「康乃爾7名強姦犯中的一人是李洪九前總理的孫子」，並公開涉案學生及其父母姓名和工作。發文者同時發布該名學生的照片，以及今年5月李洪九出殯時、其以家屬身分出席的媒體照片，並稱其是「南韓最具特權的精英家庭」。

但目前沒有公開官方資料能證實Winston Lee是李洪九的孫子。李洪九今年5月5日以92歲高齡去世，當時韓媒刊出的訃告列出遺孀朴韓玉、兒子EIG亞洲代表李賢宇、女兒李素英及李敏英、媳婦黃智英和女婿李康浩等家屬，但沒有公開孫輩姓名。

一名前康乃爾大學女學生在今年9月16日提起民事訴訟，指控康乃爾大學Chi Phi兄弟會7名成員2024年對她下藥、侵害並輪暴。

根據檢方說法，事件發生後，康乃爾大學的Chi Phi兄弟會已被禁止在校園內活動，但涉案成員當時均未面臨刑事指控。

此案引此輿論憤怒後，紐約州中部檢察官表示，檢方將重啟調查。

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