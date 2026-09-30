紐時主管遭槍殺前 父傳訊：有空回家、爸媽愛你
紐約時報遊戲主管麥肯錫遭岳父母槍殺身亡，案前父親溫情留言與後續悲劇形成強烈反差，離婚、監護權與跨性別爭議也引發關注。
AI摘要
文章摘要整理：
紐約時報遊戲主管麥肯錫遭岳父母槍殺身亡，案前父親溫情留言與後續悲劇形成強烈反差，離婚、監護權與跨性別爭議也引發關注。
紐約時報遊戲部門主管麥肯錫(Jonathan McKinsey)26日在加州都柏林市(Dublin)一處停車場遭華裔岳父母槍殺身亡，「紐約郵報」(NYP)30日獨家報導，案發前18天，他的父親曾傳訊息給他，希望他有空回家探望家人。訊息曝光後，令人唏噓。
紐約郵報報導，麥肯錫的父親芬尼(William Finney II)曾於9月8日在社群平台留言，回應兒子前一天貼出的新大頭貼。他寫道：「強(Jon)，希望你一切順利。有空的話希望你來看看我們，爸媽愛你也想念你，希望你和甘蒂絲(Candice Jang)及孩子們一切都好。」
麥肯錫為跨性別男性，過去名叫道恩．芬尼(Dawn Finney)，2010年完成由女性變成男性的轉換，2011年與甘蒂絲結婚，兩人育有三名子女。
「芬尼」在訊息中提到兒子與妻子之間的紛爭，包括兩人正在進行激烈的離婚程序，雙方互相向法院申請禁制令。
法院文件顯示，麥肯錫與甘蒂絲的姻親長期存在嚴重摩擦。
「加州郵報」(California Post)取得的監護權文件顯示，甘蒂絲今年8月提交文書，寫道「婚姻期間，孩子們和我學會避免惹惱麥肯錫，以免他發怒。以我的經驗，在他面前表現得順從或開心，有時是避免他生氣的方法。」
另外，麥肯錫在自己申請的禁制令文件中，指控甘蒂絲在婚姻中對他施虐，包括她一度逼他試圖自殺的事件。麥肯錫宣稱，甘蒂絲曾對他說應該去死，因為「沒有人會想和你這種糟糕透頂，又是跨性別的人在一起」。
麥肯錫與甘蒂絲相互指控對方的論述，均為彼此單方面提交的法院文件，內容尚未經法院查證。
這起案件牽涉離婚、子女監護、跨性別身分與家庭衝突等多重議題，在美國社會引發高度關注。
麥肯錫與甘蒂絲的監護權與禁制令案件，在麥肯錫遭岳父母槍殺身亡後，勢將出現重大變化，三名年幼子女的安置問題也令人關切。
麥肯錫的父親在案發前數日的溫暖問候、思念與祝福，與後續的血腥悲劇形成強烈對比。
麥肯錫26日在加州都柏林市一處停車場遭華裔岳父母槍殺身亡，事件震驚外界，也讓原本已存在的家庭糾紛與監護權爭議更加受矚目。 他父親在9月8日留言，希望兒子有空回家看看，並表達爸媽都愛他、想念他，也關心他與妻子甘蒂絲及孩子們是否一切安好。 案件牽涉離婚訴訟、子女監護、禁制令與跨性別身分等多重議題，且雙方互相指控家暴與施虐，麥肯錫死後三名子女的安置也成焦點。
精華 FAQ
麥肯錫26日在加州都柏林市一處停車場遭華裔岳父母槍殺身亡，事件震驚外界，也讓原本已存在的家庭糾紛與監護權爭議更加受矚目。
他父親在9月8日留言，希望兒子有空回家看看，並表達爸媽都愛他、想念他，也關心他與妻子甘蒂絲及孩子們是否一切安好。
案件牽涉離婚訴訟、子女監護、禁制令與跨性別身分等多重議題，且雙方互相指控家暴與施虐，麥肯錫死後三名子女的安置也成焦點。
上一則
3華裔獲麥克阿瑟天才獎 每人獎金80萬
下一則