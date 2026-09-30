我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正份量不只是第一夫人

3生肖女天生富貴命 多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

紐時主管遭槍殺／死者：岳母因兒子想穿裙 罵他變態還遷怒我

編譯王若馨／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
開槍殺死女婿的華人岳父母張壽勇(左)及陳世麗(右)。(阿拉米達郡警局提供)
開槍殺死女婿的華人岳父母張壽勇(左)及陳世麗(右)。(阿拉米達郡警局提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐時跨性主管麥肯錫在加州遭岳父母槍殺，生前曾指控岳母因外孫想穿裙子辱罵孩子並遷怒於他，家中離婚與監護權糾紛也長期升高衝突。

加州郵報29日獨家報導，在加州遭華人岳父母槍殺的紐約時報跨性主管麥肯錫(Jonathan McKinsey)，生前曾在法院文件中指控岳母因外孫想穿姊姊的裙子，辱罵孩子「變態」，並把事情怪到他頭上。

40歲的麥肯錫是紐約時報遊戲部門玩家體驗工程部門主管，26日下午在都柏林運動場(Dublin Sports Grounds)停車場中槍身亡。目擊者說，他77歲的岳父母張壽勇(Shouyong Zhang，以下皆音譯)與陳世麗(Shili Chen)輪流朝他開槍。

兩人在附近被捕，以涉嫌一級謀殺收押於阿拉米達郡聖塔利達監獄(Santa Rita Jail)，不得保釋。

案發前，麥肯錫與妻子甘蒂絲‧張(Candice Jang)正在打離婚和子女監護權官司，雙方去年都聲請了保護令，互控對方施暴。

麥肯錫在聲請保護令時寫道，2023年陳世麗到兩人家中幫忙照顧孩子，發現兒子Wyatt開始要求穿姐姐Alexis的裙子；麥肯錫在文件中說，那只是孩子正在經歷的一個「階段」。

文件說，陳世麗為此責罵孩子，罵這名男童是「惡心的同性戀」、「變態」，還打了他的後腦勺。麥肯錫請她住手，她則使用同樣的字眼罵他。

麥肯錫是跨性別者，2010年由女跨男。他與甘蒂絲‧張育有三名子女。

麥肯錫寫道：「她把Wyatt想穿姊姊裙子的事怪到我頭上，還叫我滾出『她的房子』，但那是甘蒂絲和我共同擁有的家。」

他說，他曾要求妻子另外請人帶孩子，不要再讓陳世麗照顧，但據稱遭妻子拒絕。

「切除乳房後 岳父打我胸口」

麥肯錫另指出，他與岳父張壽勇(Shouyong Zhang)之間的衝突更涉及肢體層面；麥肯錫2010年接受雙側乳房切除手術後，張壽勇曾出拳打他的胸口。

他也指控妻子對他施暴，並稱其中一次把他逼到想尋短。他說妻子曾對他說他應該去死，因為沒有人會想跟他這種「糟糕透頂、又是跨性別的人在一起」。

甘蒂絲則在她的保護令聲請中指控麥肯錫「曾威脅要殺我和我父母」。

妻：他送小孩「母親死亡」的書

甘蒂絲還說，麥肯錫最近曾送給這對夫妻的三名子女一本書，內容講述一位母親去世的故事。

她在文件中表示，「麥肯錫對於他送給孩子們、內容涉及一名母親死亡的書籍，輕描淡寫地看待我的擔憂。他刻意省略了讓我對送書感到恐懼的背景：麥肯錫過去曾威脅要殺死我和我的父母。」

據稱麥肯錫送給孩子們一本書作為生日禮物，內容描述一名小女孩「哀悼母親的死亡」。甘蒂絲指出，「然而，鑑於他過去曾威脅要傷害我的性命，我認為他選擇這本書令人深感不安，也讓我感到恐懼。」

甘蒂絲接著表示，她的丈夫總是把所有問題歸咎於他人，而不是為自己的行為負責。

精華 FAQ

  • 他於26日下午在加州都柏林運動場停車場遭槍擊身亡，目擊者稱77歲岳父母張壽勇與陳世麗輪流朝他開槍，兩人隨後被捕並依一級謀殺收押。

  • 他在保護令文件中說，岳母因外孫想穿姊姊的裙子而罵孩子「變態」、甚至打後腦勺，還把這件事怪到他頭上，並叫他離開共同擁有的家。

  • 兩人正進行離婚與子女監護權訴訟，去年互聲請保護令並互控施暴；妻子稱他曾威脅要殺她與父母，麥肯錫則指控妻子對他施暴並逼他想尋短。

紐約時報 加州 華人

上一則

物價仍高、薪資停滯 消費者信心12年來最低 比疫情時糟

下一則

3華裔獲麥克阿瑟天才獎 每人獎金80萬

延伸閱讀

紐時主管遭槍殺／岳父母痛下殺手 為女兒動私刑？

紐時主管遭槍殺／岳父母痛下殺手 為女兒動私刑？
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐時主管加州遭槍殺 華裔岳父母輪流開槍、蒙面埋伏

紐時主管加州遭槍殺 華裔岳父母輪流開槍、蒙面埋伏
紐時主管遭槍殺 華裔岳父母蒙面輪流開槍⋯今日5件事

紐時主管遭槍殺 華裔岳父母蒙面輪流開槍⋯今日5件事

熱門新聞

死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自Jon McKinsey臉書）

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

2026-09-28 22:08
麻省理工學院。(美聯社)

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

2026-09-27 15:54
（取自Facebook@Jon McKinsey）

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

2026-09-28 13:39
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
移民律師提醒申請入籍者，留意稅務問題。(美聯社)

綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因

2026-09-28 10:09

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了