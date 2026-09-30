紐時主管遭槍殺／死者：岳母因兒子想穿裙 罵他變態還遷怒我

開槍殺死女婿的華人岳父母張壽勇(左)及陳世麗(右)。(阿拉米達郡警局提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐時跨性主管麥肯錫在加州遭岳父母槍殺，生前曾指控岳母因外孫想穿裙子辱罵孩子並遷怒於他，家中離婚與監護權糾紛也長期升高衝突。

加州 郵報29日獨家報導，在加州遭華人 岳父母槍殺的紐約時報 跨性主管麥肯錫(Jonathan McKinsey)，生前曾在法院文件中指控岳母因外孫想穿姊姊的裙子，辱罵孩子「變態」，並把事情怪到他頭上。

40歲的麥肯錫是紐約時報遊戲部門玩家體驗工程部門主管，26日下午在都柏林運動場(Dublin Sports Grounds)停車場中槍身亡。目擊者說，他77歲的岳父母張壽勇(Shouyong Zhang，以下皆音譯)與陳世麗(Shili Chen)輪流朝他開槍。

兩人在附近被捕，以涉嫌一級謀殺收押於阿拉米達郡聖塔利達監獄(Santa Rita Jail)，不得保釋。

案發前，麥肯錫與妻子甘蒂絲‧張(Candice Jang)正在打離婚和子女監護權官司，雙方去年都聲請了保護令，互控對方施暴。

麥肯錫在聲請保護令時寫道，2023年陳世麗到兩人家中幫忙照顧孩子，發現兒子Wyatt開始要求穿姐姐Alexis的裙子；麥肯錫在文件中說，那只是孩子正在經歷的一個「階段」。

文件說，陳世麗為此責罵孩子，罵這名男童是「惡心的同性戀」、「變態」，還打了他的後腦勺。麥肯錫請她住手，她則使用同樣的字眼罵他。

麥肯錫是跨性別者，2010年由女跨男。他與甘蒂絲‧張育有三名子女。

麥肯錫寫道：「她把Wyatt想穿姊姊裙子的事怪到我頭上，還叫我滾出『她的房子』，但那是甘蒂絲和我共同擁有的家。」

他說，他曾要求妻子另外請人帶孩子，不要再讓陳世麗照顧，但據稱遭妻子拒絕。

「切除乳房後 岳父打我胸口」

麥肯錫另指出，他與岳父張壽勇(Shouyong Zhang)之間的衝突更涉及肢體層面；麥肯錫2010年接受雙側乳房切除手術後，張壽勇曾出拳打他的胸口。

他也指控妻子對他施暴，並稱其中一次把他逼到想尋短。他說妻子曾對他說他應該去死，因為沒有人會想跟他這種「糟糕透頂、又是跨性別的人在一起」。

甘蒂絲則在她的保護令聲請中指控麥肯錫「曾威脅要殺我和我父母」。

妻：他送小孩「母親死亡」的書

甘蒂絲還說，麥肯錫最近曾送給這對夫妻的三名子女一本書，內容講述一位母親去世的故事。

她在文件中表示，「麥肯錫對於他送給孩子們、內容涉及一名母親死亡的書籍，輕描淡寫地看待我的擔憂。他刻意省略了讓我對送書感到恐懼的背景：麥肯錫過去曾威脅要殺死我和我的父母。」

據稱麥肯錫送給孩子們一本書作為生日禮物，內容描述一名小女孩「哀悼母親的死亡」。甘蒂絲指出，「然而，鑑於他過去曾威脅要傷害我的性命，我認為他選擇這本書令人深感不安，也讓我感到恐懼。」

甘蒂絲接著表示，她的丈夫總是把所有問題歸咎於他人，而不是為自己的行為負責。