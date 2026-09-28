紐時主管加州遭槍殺 華裔岳父母輪流開槍、蒙面埋伏

紐約時報大樓。（美聯社）

紐約郵報28日報導，紐約時報 一名科技主管上周六(26日)在加州 遭槍殺身亡，警方指控行凶者竟是他的華裔 岳父母，據目擊者描述，死者的岳父母是光天化日下輪流用手槍射擊。

警方表示，40歲的麥肯錫（Jonathan McKinsey）是紐約時報遊戲玩家體驗工程部門主管，周六下午約3時，在加州都柏林（Dublin）的都柏林體育場（Dublin Sports Grounds）停車場遭槍擊身亡。警方指77歲的張壽勇（Shouyong Zhang，音譯）與77歲的陳世麗（Shili Chen，音譯）涉嫌犯案。

紐約時報發言人證實，麥肯錫就是這起槍擊案的死者。他自2023年起任職於該報，辦公室位於舊金山灣區。

死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自領英）

開槍殺死女婿的華人岳父母張壽勇（左）及陳世麗（右）。（阿拉米達郡警局提供）

據CBS及舊金山紀事報報導，警方並未透露犯案動機，但死者與妻子甘蒂絲‧張(音譯，Candice Jang）婚姻關係緊張，並已分居，死者前不久才搬離妻子及三名小孩。據警方資料，夫妻曾互相控告並申請限制家庭暴力的限制令，去年底訴請離婚，麥肯錫對去年兩項虐兒輕罪指控並不認罪，法院正在審理案件當中。

紐約郵報報導，根據法院文件，死者在進行變性手術時，妻子曾對他拔掉醫療管線。

加入紐約時報前，麥肯錫曾在科技公司Splunk擔任約一年半的工程經理。他在科技領域的職涯則始於柏克萊加州大學，2015年取得電腦科學碩士學位。

警方巡邏人員發現麥肯錫時，他已身中多槍。就在警方接獲大量911報案電話的同時，急救人員趕抵現場試圖搶救，但麥肯錫當場死亡。

報導指出，案發時看到兩名戴著面罩的槍手在停車場接近麥肯錫。據目擊者描述，兩人輪流朝麥肯錫開槍後冷靜的離開，之後一名恰巧經過的警察迅速將兩人逮捕。

CBS報導，目擊者表示，男性兇嫌先開槍，開完槍再把槍交給女性兇嫌開槍。

根據阿拉米達郡（Alameda）警長辦公室的收押紀錄，身高5呎8吋（約173公分）、體重165磅（約75公斤）的張壽勇，涉嫌與妻子共同犯案。其妻陳世麗身高5呎2吋（約157公分），體重110磅（約50公斤）。

紐約郵報此前獲悉，這對年長夫妻雖居住在都柏林一帶，但也與新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque）有關聯。

張壽勇與陳世麗目前已被收押於聖塔利達監獄（Santa Rita Jail），兩人涉嫌謀殺。

根據收押紀錄，兩人面臨多項嚴重指控，包括一級謀殺、重罪共謀、危險開槍，以及可能造成重大傷害或死亡的兒童危害罪。

曾在柏克萊加大工作、LinkedIn資料顯示名為Nathan Wu的人，在麥肯錫的LinkedIn頁面留言，「兄弟，安息吧。」