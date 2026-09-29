紐時主管遭槍殺／岳父母痛下殺手 為女兒動私刑？

麥肯錫生前照片，目前尚不清楚他的岳父母為何槍殺他。（取自Jon McKinsey臉書）

開槍殺死女婿的華人岳父母張壽勇（左）及陳世麗（右）。（阿拉米達郡警局提供）

加州 都柏林運動場(Dublin Sports Grounds)發生華人 岳父母槍殺女婿的案件，警方與調查人員朝報復方向，釐清這對年邁夫婦是否為遭家暴的女兒和孫子女復仇而動用私刑。

加州郵報(California Post)獲悉，77歲的張壽勇(音譯，Shouyong Zhang)與77歲的陳世麗(音譯，Shili Chen)涉嫌於26日下午約3時，在都柏林運動場(Dublin Sports Grounds)停車場槍殺40歲的女婿麥肯錫(Jonathan McKinsey)。

「紐約郵報」報導，麥肯錫擔任紐約時報 遊戲玩家體驗工程部門主管，生前曾被控家暴妻子與虐待孩子，夫妻關係緊張，不僅互相申請保護令、訴請離婚，且仍在爭奪子女的監護權。

張壽勇與陳世麗面臨多項嚴重指控，包括一級謀殺、重罪共謀、危險開槍，以及可能造成重大傷害或死亡的兒童危害罪，27日在聖塔利達監獄(Santa Rita Jail)完成登記，不得保釋，並訂30日出庭。

兩名嫌犯都已接受問訊，警方鎖定家庭糾紛為嫌犯可能的作案動機；知情人士透露，兩名嫌犯可能為了報復麥肯錫掌摑孩子並對妻子甘蒂絲‧張(Candice Jang)動粗，憤而行凶。

加州都柏林(Dublin)警察坎波斯(Miguel Campos)表示，「警方調查的一部分，是從各個角度尋找動機，並檢視與被害人及嫌犯有關的所有人的關係與過往。」

法院文件顯示，加州阿拉米達(Alameda)郡檢察官2025年以兩項輕罪兒童虐待罪起訴麥肯錫；麥肯錫不認罪，並在同意上親職課程後獲釋。

這對夫妻在案發前早已對簿公堂，麥肯錫的妻子2025年10月聲請對麥肯錫核發家暴保護令，麥肯錫兩個月後也對她提出同樣的聲請，並於12月訴請離婚，雙方今年持續爭奪子女的監護權。

案發前兩周，麥肯錫的臉書(Facebook)頁面出現一則給麥肯錫的貼文，顯示他的家庭充滿問題，其內容寫道：「強(Jon)，希望你一切順利。有空的話希望你來看看我們，爸媽愛你也想念你，希望你和甘蒂絲及孩子們一切都好。」

2021年，在亞特蘭大發生針對亞裔按摩院的槍擊案後，以及疫情期間反亞裔仇恨犯罪激增之際，麥肯錫曾撰文談及自己剛出生的亞裔女兒。

他在一篇貼文中寫道：「作為一個國家，我們有能力做到更多。槍擊案發生僅兩周後，我和妻子迎來了一個混血亞裔小女孩的誕生。我的女兒當時沒有呼吸，我看到不同膚色的人們紛紛趕來幫助她。」

他寫道：「美國就像我的小女兒一樣。我呼籲大家一起拯救美國。」