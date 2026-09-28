紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自Jon McKinsey臉書）

開槍殺死女婿的華人岳父母張壽勇（左）及陳世麗（右）。（阿拉米迪郡警局提供）

紐約郵報28日報導，根據法院紀錄，26日遭到中國籍岳父母槍擊 身亡的40歲紐約時報 科技主管麥肯錫(Jonathan McKinsey)，曾經因為自己的跨性別 身分與已分居妻子及岳父母陷入惡鬥。麥肯錫之妻甘蒂絲‧張(Candice Jang)2025年向法院申請保護令(restraining order)，麥肯錫隨即也以牙還牙申請保護令，兩人是在2011年結婚。

根據聖荷西「信使新聞」(Mercury News)取得保護令紀錄，麥肯錫向法院指稱，2010年從女性轉為男性時，張女曾動手企圖拔掉他身上的醫療管線。

在紐約時報擔任遊戲玩家體驗工程部門主管的麥肯錫，26日下午3時左右在加州都柏林(Dublin)都柏林體育場(Dublin Sports Grounds)停車場內，被華裔岳父母開槍打死。

紐約郵報稱，麥肯錫申請保護令時向法院指出，曾經因為孩子服裝問題跟岳母發生爭執而鬧翻，孩子遭到岳母言語虐待，他則遭岳母辱罵「噁心的同性戀」(disgusting queer)、「變態」(pervert)。

槍擊案發生後，麥肯錫77歲岳父張壽勇(Shouyong Zhang，音譯)與77歲岳母陳世麗(Shili Chen，音譯)均以謀殺罪嫌雙雙遭到逮捕。

雙方互控虐待子女

紐約郵報報導，麥肯錫和張女互控虐待子女。麥肯錫與甘蒂絲‧張關係曾有暴力紀錄。他在申請保護令時向法院表示，張女曾在2013年拿平底鍋毆打他。他還指控張女對孩子施以言語虐待。

由於張女打電話給都柏林警察局，舉報麥肯錫對六歲孩子打巴掌，警方到場時，發現兩歲孩子獨自在樓上房間，麥肯錫外出購物。麥肯錫在2025年被阿拉米達郡(Alameda)檢察官起訴兩項虐待兒童輕罪。她還向調查人員表示2018年曾遭麥肯錫家暴，導致左臂瘀傷。麥肯錫對遭控罪名均辯稱無罪，後來同意接受親子輔導課程而獲釋。

麥肯錫2025年12月聲請離婚，聽證原定於10月10日舉行。

紐約時報發言人證實麥肯錫是26日槍擊案受害者，並表示麥肯錫從2023年起在報社服務。

麥肯錫生前照片，目前尚不清楚他的岳父母為何槍殺他。（取自Jon McKinsey臉書）

科技職涯將近20年

麥肯錫的科技職涯將近20年，曾任職於國家航空暨太空總署(NASA)噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory)、慧與科技(Hewlett Packard Enterprise)與甲骨文(Oracle)，並在線上學習平台Coursera擔任產品策略職位，2018年轉任職場軟體開發商UKG工程主管，後來在資訊科技公司Splunk擔任主管。

紐約時報報導，麥肯錫於2015年取得柏克萊加州大學(University of California, Berkeley)電腦科學碩士學位，並在2023年加入「紐約時報」，負責遊戲平台基礎設施，2025年底升任遊戲玩家體驗工程總監，管理「Connections」等熱門遊戲的基礎設施，擴展系統以應對激增的龐大流量，並帶領25人團隊推動益智遊戲功能創新、改善每天數百萬名玩家的遊戲體驗並設法將遊戲流量變現。