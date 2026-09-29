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刺死麻州大學生 奈籍男被起底「觀光簽逾期11年」

特派員黃惠玲／綜合報導
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奈及利亞籍男子伊茲(Chukwunonso Uzoma David Uzoma ...
奈及利亞籍男子伊茲(Chukwunonso Uzoma David Uzoma Eze)目前被控謀殺。(達特茅斯麻州大學警察局)

一名奈及利亞籍男子涉嫌在羅德島州普羅維登斯(Providence)刺死達特茅斯麻州大學(UMass Dartmouth)一名美式足球員。多名聯邦執法消息人士向福斯新聞(Fox News)表示，嫌犯2015年持觀光簽證入境美國，之後逾期居留，並先後在拜登及川普政府期間獲得「暫緩遣返」(deferred action)。

奈及利亞籍男子伊茲(Chukwunonso Uzoma David Uzoma Eze)目前被控謀殺，涉嫌在19日一場衝突中刺死19歲麻州大學達特茅斯分校美式足球員安托萬(Marvins Antoine)。

另一名19歲球員馬西恩(Kensley Macean)頭部及頸部遭刺傷，送往羅德島醫院(Rhode Island Hospital)治療。

多名聯邦執法消息人士表示，伊茲2015年持B-2觀光簽證首次進入美國，在歐巴馬政府期間曾兩度獲准延長簽證，但之後在合法停留期限屆滿後繼續留在美國。

消息人士指出，拜登政府2022年9月批准伊茲提出的暫緩遣返申請。伊茲又分別於2025年2月及10月提出申請，其中10月的申請於2025年10月8日在川普政府期間獲得批准。

「暫緩遣返」是聯邦政府行使行政裁量權，暫時延後將特定人士遣離美國的措施，但並不賦予當事人合法移民身分。

國土安全部(DHS)表示，伊茲曾於2023年8月申請工作許可，但申請在隔月遭拒。他2025年2月以獲得暫緩遣返為由，再度申請工作許可，目前該申請仍在審理中。

國土安全部表示，如果伊茲最終被判謀殺罪成立，他目前獲得的暫緩遣返將被取消。

普羅維登斯警方表示，初步調查顯示，事件起因是酒廊內人員發生衝突，之後延伸至場外並發生刺人事件。

精華 FAQ

  • 案件發生在羅德島州普羅維登斯，1名19歲麻州大學達特茅斯分校美式足球員遭刺死，另有同為19歲的球員頭部與頸部受傷送醫。

  • 聯邦執法消息人士指出，他2015年持B-2觀光簽入境美國，之後逾期居留多年，並在拜登及川普政府期間先後獲得暫緩遣返。

  • 暫緩遣返只是行政上暫時延後驅逐，並不賦予合法移民身分；國土安全部表示，若他最終被判謀殺成立，現有暫緩遣返將被取消。

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