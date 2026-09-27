從媽媽的包包「翻出手槍」佛州4歲男童把玩誤射身亡

佛州 一名4歲男童今年6月從母親的包包，翻出一把上膛手槍，把玩不慎朝自己臉部開槍，最終傷重不治。警方數月後以「持槍疏忽」罪名拘捕男童的母親。

PEOPLE報導，男童29歲母親菲利普斯（Diamond Phillips）於9月22日遭警方逮捕。

調查人員指出，男童當時爬上一張廚房高腳椅，伸手拿取放在中島上的包包，從袋內取出一把.380口徑Smith & Wesson手槍，隨後槍枝走火，擊中他的臉部。

警方表示，法醫及驗屍資料顯示，男童開槍時很可能正低頭查看槍管，槍擊 後，一枚子彈碎片更被發現嵌在廚房天花板。

菲利普斯向警方表示，她平時將手槍放在手袋底部的拉鍊夾層內，但沒有使用槍套，並在旁邊放置額外彈匣。根據警方證詞，她表示把槍帶在身上是為了「離開家時自我防護」。

不過，事發當天她將手槍放進包包後，手槍處於上膛狀態，且「沒有其他安全措施」，隨後把手袋放在廚房中島中央。菲利普斯告訴警方，她原本認為孩子拿不到放在中島上的包包，並表示孩子知道不可以爬上廚房高腳椅或在流理台旁用餐。

警方表示，男童的祖母當時也在家。槍擊發生前不久，她才提醒這名4歲男童及當時也在廚房內的2歲弟弟，不要爬上流理台。

菲利普斯目前被控「持槍疏忽罪」，涉及讓未成年人取得槍械。她於9月23日以1萬美元保釋金獲釋，下一次出庭日期為11月6日。