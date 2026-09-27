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「脫光沾滿調味品」威斯康辛大學兄弟會霸凌新生 2負責人被捕

編譯尤寶琪／即時報導
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麥迪遜威斯康辛大學一所兄弟會涉嫌霸凌新生；警方發現數十名新成員赤裸上身、渾身沾滿...
麥迪遜威斯康辛大學一所兄弟會涉嫌霸凌新生；警方發現數十名新成員赤裸上身、渾身沾滿調味品、帶著傷痕躺在悶熱的地下室裡。兩名社團負責人遭逮捕並被起訴。(麥迪遜警局)

麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)一個兄弟會兩名負責人，因涉嫌霸凌新生而遭逮捕並被起訴。

麥迪遜警察局24日表示收到匿名舉報，稱校外兄弟會會所的地下室發生了一起霸凌事件；警方抵達現場後，發現數十名新成員赤裸上身、渾身沾滿調味品、帶著傷痕躺在悶熱的地下室裡。

Alpha Epsilon Pi兄弟會的資格在2015年被取消，但該社團仍在校園內的一處住宅內持續活動。

警方稱，23日晚上8時20分左右獲報前往該兄弟會會所查看，發現約30名衣衫不整，且大部分才18歲的新成員躺在骯髒的地下室裡。

警方表示，疑似遭受霸凌的受害者身上「沾滿了食物、調味品和其他液體」，並且「有明顯符合遭受人身攻擊的傷痕」而他們所在的地下室的溫度設定在華氏81度，室內悶熱潮濕。

20歲的布雷登·克萊因(Brayden Klein)和山姆·范恩(Samuel Vane)被控「迎新霸凌」(hazing)和擾亂治安。麥迪遜警方目前仍在調查此案。

官方證實，克萊因和范恩兩人24日凌晨1時左右分別繳納了400元保釋金後，從戴恩郡(Dane County)監獄獲釋。目前尚不清楚他們何時必須出庭受審。

麥迪遜威斯康辛大學校方在聲明中表示，雖然該校大約10年前就停止承認Alpha Epsilon Pi兄弟會，但該兄弟會的全國性組織仍然承認麥迪遜分會，允許其繼續在當地活動，並強調將對「涉案學生」展開調查。

Alpha Epsilon Pi兄弟是個成立於1913年的猶太兄弟會。該社團官網列出了位於威斯康辛州麥迪遜市的一個名為「Pi」的分會，但並未提及與該所大學的關聯。

該兄弟會在聲明中表示，他們「極度重視」這些指控，並將「全力配合當局對此事的調查」。

反迎新霸凌倡導者表示，地下社團組織存在獨特的霸凌事件風險，因為它們不受學校或大學官方的監管。

根據追蹤霸凌事件的研究和倡議網站HazingInfo.org統計，自2000年以來，美國已發生近130起迎新霸凌相關的死亡事件。

精華 FAQ

  • 麥迪遜警方指出，20歲的布雷登·克萊因與山姆·范恩因涉嫌迎新霸凌和擾亂治安被逮捕起訴，兩人後來各以400元保釋金獲釋。

  • 警方抵達後發現約30名多數年僅18歲的新成員，衣衫不整、赤裸上身，身上沾滿食物與調味品，且有疑似遭人身攻擊的傷痕。

  • 威斯康辛大學表示約10年前已不再承認該分會，將調查涉案學生；兄弟會則稱極度重視指控，會全力配合當局調查。

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