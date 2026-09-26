「垃圾袋見身體輪廓」喬治亞州女外送員遭分屍 鄰居被控謀殺

喬治亞州一名DoorDash外送員被發現遭分屍肢解，鄰居被控謀殺；示意圖。（圖／AI生成）

喬治亞州 一名DoorDash外送員 被發現遭分屍肢解，鄰居被控謀殺。

福斯新聞網亞特蘭大 第5頻道(Fox5 Atlanta)報導，喬州士麥那(Smyrna)警方25日晚間執行搜查令時，在一輛汽車後車廂的垃圾袋內發現人體殘肢，警方隨即逮捕18歲男子布拉德利(Kingston Lammar Bradley)並以惡意謀殺罪名起訴。

當局認為遺骸屬於此前被報失蹤的香媞莉亞·莫斯利(Shanteria Mosley)，親友稱她為「KT」。

布拉德利此前已因涉嫌在公寓大樓一個手提袋內藏匿女性軀幹而被捕，並被指控隱瞞他人死亡罪。

警方在記者會上公布的調查時間軸顯示，23日晚間6時57分接獲報案，指稱莫斯利的手機與器車均在公寓大樓內。警方到場訪查，一名警官在現場停留約30分鐘，挨家挨戶敲門並與居民交談。警方表示，當時沒有資訊顯示這是一起嚴重失蹤人口案件或有立即危險。

隨後有目擊者看到布拉德利從公寓搬出一個手提袋，警方獲報返回現場並在袋內發現女性軀幹。

25日晚間搜查車輛時，調查人員發現其中一個垃圾袋「被拉得很緊，隱約可見身體部位的輪廓」，隨即聯繫柯布郡法醫辦公室(Cobb County Medical Examiner's Office)到場確認殘肢。

法庭文件與搜查資料顯示，警方在布拉德利與其父親同住的公寓內發現血跡斑斑的區域、沾血的鋸子、拖把、水桶、地毯清潔劑，以及濃烈漂白水味，但目前尚未將布拉德利與肢解工具直接連結。

布拉德利目前未提供證詞，24日首次出庭時法官拒絕其保釋，下次庭審定於10月。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，莫斯利平時擔任外送員，警方核實外送平台DoorDash紀錄後確認其遇害當天並未登入帳號或接受訂單。

士麥那警局公共資訊官梅雷迪思·霍爾特(Meredith Holt)表示，警方正積極調查兩人的認識經過與關聯，全案尚無證據顯示與其他犯罪有關，死因及車輛所有權等細節仍待釐清。