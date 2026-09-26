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槍殺北卡大華裔教授 齊太磊精神錯亂判無罪

記者王明心／北卡報導
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齊太磊(中)三年前在校園內槍殺華裔教授嚴資杰，法官最後以齊太磊精神錯亂判決無罪。...
齊太磊(中)三年前在校園內槍殺華裔教授嚴資杰，法官最後以齊太磊精神錯亂判決無罪。（美聯社）

三年前在北卡羅來納大學教堂山分校(UNC-Chapel Hill)槍殺華裔指導教授嚴資杰(Zijie Yan)的齊太磊(Tailei Qi)，上周由法官裁定「因精神錯亂而無罪」(not guilty by reason of insanity)。法官認定，齊案發時因嚴重精神疾病，無法理解自己行為的錯誤性。

送回中央區域醫院 無限期強制治療

嚴資杰在這座Caudill Labs大樓內，遭學生齊太磊槍殺。(記者王明心/攝影...
嚴資杰在這座Caudill Labs大樓內，遭學生齊太磊槍殺。(記者王明心/攝影)

齊太磊。(取自橘郡監獄)
齊太磊。(取自橘郡監獄)

嚴資杰生前為北卡大應用物理科學系副教授，齊太磊則是其研究團隊的博士生。2023年8月28日下午，齊在校內Caudill實驗室槍殺嚴資杰，震驚學校及華人社區，齊之後在距離校園約兩哩處被捕，被控一級謀殺及在教育場所持有武器等罪。

案發後，齊在拘留期間出現妄想、幻聽及偏執等症狀，也曾多次自殘。2023年，他因精神狀況被裁定不具受審能力，送往中央區域醫院(Central Regional Hospital)接受治療；經約30個月治療後，今年3月才被認定已恢復受審能力。

9月18日聽證會的重點，是判斷齊在2023年槍殺嚴資杰時，是否能理解自己行為的錯誤性。兩名精神科醫生分別花十多個小時評估齊的精神狀況及病史，均認為他長期患有嚴重精神疾病，症狀可能從高中時期就已出現，包括反覆妄想及幻覺。

精神科醫生科爾文(George Corvin)作證指出，齊相信一名想像中的女友遭遇危險，並認為嚴資杰與刺客合謀要殺害他。中央區域醫院法醫精神科醫生沃爾夫(Nicole Wolfe)則表示，齊長年罹患未經治療的精神分裂症，妄想已影響他對槍擊行為的理解。

橙郡地區檢察官尼曼(Jeff Nieman)表示，檢辯雙方精神科專家的結論一致：齊知道自己槍殺嚴資杰，但因精神疾病，無法理解這項行為本質上的錯誤性；他當時相信自己是在保護自己及另一名可能根本不存在的人。法官巴杜爾(Allen Baddour)因此裁定齊「因精神錯亂而無罪」。

這項裁決意味齊不會因一級謀殺罪接受刑事審判，但並非獲釋。他已被送回中央區域醫院無限期接受強制治療，未來將定期接受精神狀況評估，以判斷是否仍對自己或他人構成危險。

北卡大學用一張由250歲校園白橡樹製成的長椅和牌匾紀念被殺的嚴資杰。(記者王明心...
北卡大學用一張由250歲校園白橡樹製成的長椅和牌匾紀念被殺的嚴資杰。(記者王明心/攝影)

精華 FAQ

  • 法官根據兩名精神科醫生的評估認為，齊案發時罹患嚴重精神疾病，無法理解自己槍殺嚴資杰的行為在本質上是錯誤的，因此適用因精神錯亂無罪。

  • 受害者是北卡大應用物理科學系副教授嚴資杰，齊太磊則是其博士生。2023年8月28日，齊在UNC校內Caudill實驗室開槍殺害嚴資杰，之後在校園外約2哩處被捕。

  • 此裁定不代表獲釋，齊太磊已被送回中央區域醫院接受無限期強制治療，並會定期接受精神狀況評估，以判斷是否仍對自己或他人構成危險。

華裔 齊太磊 北卡

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