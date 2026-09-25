疑服草藥卡痛 密西西比2大學生死亡 FDA警告勿使用

密西西比州兩名大學生服用卡痛後死亡，當局呼籲民眾避免服用卡痛。(美聯社)

密西西比大學(University of Mississippi)兩名男學生日前相繼死亡，警方在現場發現卡痛(kratom)，密州緝毒小組敦促民眾避免服用卡痛。

拉法葉郡都會區緝毒小組(Lafayette County Metro Narcotics)透過新聞稿稱，目前尚無確鑿訊息顯示卡痛與兩起死亡事件有關，但仍發出警告。密西西比大學發言人表示，兩名學生21日下午在不同地點被發現死亡，一人在校內、另一人在校外。

校方24日確認，兩名死者是來自科羅拉多州 恩格伍德(Englewood)的大一新生漢密爾頓(Aidan Hamilton)、以及來自亞特蘭大 的大三生斯特朗(Robert Strang)。

「卡痛」是草藥萃取物，低劑量具興奮作用，高劑量則有鎮靜作用，近十年來，聯邦衛生官員和各州對該產品的審查日益嚴格，聯邦認定合法，但某些州和地方政府禁用，聯邦當局也對其風險發出警告。

密西西比州州長瑞維斯(Tate Reeves)聲明稱，兩個州府機構正快馬加鞭完成毒理學報告。當局指出，目前尚無證據顯示兩起死亡事件彼此相關，不過，現場發現的卡痛購自零售店，官方未揭露商店名稱、也沒有說明是否會提起刑事訴訟。

卡痛有膠囊、粉末和液體形式，通常在加油站或菸草店出售；支持者認為，純粹卡痛是安全、天然的草藥補充劑，有助於緩解疼痛、焦慮和憂鬱並減輕鴉片藥物戒斷症狀。

治療成癮的醫生則表示，人們很容易對卡痛養成依賴性，導致戒斷症狀。食品與藥物管理局(FDA )網頁明確建議「不要使用」。

全美已有11州禁用卡痛，此外，包括密西西比州在內的其他州則進行管制，例如要求購買者須年滿21歲，密州牛津市(Oxford)和密西西比大學所在的拉法葉郡已實施禁令。

北達科他州州長本月簽署法案限制卡痛銷售；州長辦公室稱，2019年以來該州已有50人死於卡痛相關疾病。

儘管有禁令和限制，密西根大學和德州州立大學研究人員稱，卡痛在美國的使用量仍增加。今年發表的論文顯示，全美卡痛使用人數創新高，超過500萬人曾服用，其中有逾10萬名12至17歲青少年。