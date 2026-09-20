我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界周刊／夕陽日全蝕 罕見天文奇觀

美國現象／遊樂園經典 旋轉盤100歲了

「棺材內不是我媽」底特律殯葬業者誤把遺體火化了

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00

底特律一個家庭原本準備在9月18日為母親舉行告別式，卻在葬禮前查看遺體時，發現棺木內的女子不是自己的母親。家屬指控，殯葬業者疑似將母親的遺體與另一名女子混淆，甚至可能已經誤將母親火化。殯儀館表示對家屬遭遇「心碎且深感抱歉」，目前已展開內部調查。

據WXYZ報導，死者金柏莉摩爾（Kimberlly Kaye Moore）的家人，在葬禮前往殯儀館查看遺體時，發現棺木內的女子穿著母親原本準備的衣服，頭髮與妝容也經過整理，但身分卻不符。

金柏莉的兒子拜倫摩爾（Byron Moore）向媒體表示：「裡面是一名女子，穿著我們母親的衣服，頭髮和妝容也都弄好了，但她不是我們的母親。」

女兒比安卡羅賓遜（Bianca Robinson）則說，自己原本打算替母親整理指甲、貼上假睫毛，沒想到殯葬館員工拉開裝有遺體的袋子後，她便察覺不對勁。

「他拉開袋子時，我看了一下她的腳趾，發現那裡沒有我母親原本的痣。我轉過身看著他，對他說：『先生，這不是我媽媽。』」羅賓遜回憶。

她表示，工作人員隨後向她道歉，並稱母親可能在送抵殯儀館後不久就被火化。羅賓遜引述對方說法指出，當時有兩名女性遺體同時送抵，工作人員可能因此弄錯身分，「我們可能已經把她火化了」。

羅賓遜進一步詢問，究竟如何發生這起混淆事件。她表示，殯儀館人員推測，母親腳上的身分辨識標籤可能因受潮脫落，導致遺體與另一名死者混淆。

家屬原定於9月18日先為金柏莉舉行瞻仰遺容及葬禮，之後才進行火化。然而，在發現遺體疑遭混淆後，不僅無法如期舉行告別式，也不知道母親的骨灰是否存在。

「我們沒有瞻仰遺容，也沒有葬禮，那我們現在有什麼？我們甚至連她的骨灰都沒有。」羅賓遜向WXYZ表示。

Hutchison Funeral Home營運副總裁小約瑟夫・哈奇森（Joseph Hutchison Jr.）表示，殯儀館正在調查相關情況。殯儀館另向ClickOnDetroit發表聲明，表示：「對摩爾女士的家人所經歷的一切，我們感到心碎，也深感抱歉。」

精華 FAQ

  • 家屬在9月18日葬禮前到殯儀館查看遺體，發現棺木中的女子穿著母親的衣服，但長相與身分都不對，當場驚覺遺體疑遭調包。

  • 殯儀館員工向家屬表示，兩名女性遺體同時送達，可能因身分標籤脫落而混淆，並推測母親可能在不久後就被火化，讓家屬非常震驚。

  • Hutchison Funeral Home表示對摩爾家屬的遭遇深感抱歉，並指出正在進行內部調查，以釐清遺體混淆與可能誤火化的原因。

上一則

Gemini資安測試 意外入侵3企業 黃仁勳仍強調：AI不會滅絕人類

下一則

懷疑美女鄰居勾引丈夫 佛州人妻狂拉「整桶屎尿」潑對方

延伸閱讀

梅艷芳母親出殯長子缺席 驚訝母已火化 怒控姪兒「謀殺」

梅艷芳母親出殯長子缺席 驚訝母已火化 怒控姪兒「謀殺」
在賓州對川普開槍遭擊斃的槍手 遺體火化費由匿名者支付

在賓州對川普開槍遭擊斃的槍手 遺體火化費由匿名者支付
布碌崙59歲婦女陳屍案 同居丈夫被起訴 愛犬下落不明

布碌崙59歲婦女陳屍案 同居丈夫被起訴 愛犬下落不明
岳父葬禮突現近20名神秘賓客 女婿見奠儀金額驚呆

岳父葬禮突現近20名神秘賓客 女婿見奠儀金額驚呆

熱門新聞

在持續對抗通貨膨脹五年後，去年美國「家庭收入中位數」終於超過了新冠疫情前水平。圖為紐約市曼哈頓金融區。 (美聯社)

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

2026-09-16 09:47
馬斯克和他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）。（路透）

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

2026-09-15 16:24
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
伊利諾州政府近日陸續向逾70萬名居民發出通知，警告他們可能因聯邦白卡制度大幅改變而失去醫療保險。(美聯社)

白卡新規10/1上路 伊州「合法身分非公民」首波失保障

2026-09-14 13:25
2023年移民越過格蘭河(Rio Grande)從墨西哥進入美國後，在德州等候美國邊境巡邏隊處理。(美聯社資料照)

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

2026-09-17 09:12
截至周四，全美柴油平均價格創下新高，每加侖突破6.39美元；普通汽油平均價格則接近4.44美元，較前一天上漲7美分。（路透）

當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價

2026-09-17 15:20

超人氣

更多 >
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位
天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑