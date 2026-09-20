「棺材內不是我媽」底特律殯葬業者誤把遺體火化了

底特律一個家庭原本準備在9月18日為母親舉行告別式，卻在葬禮前查看遺體時，發現棺木內的女子不是自己的母親。家屬指控，殯葬業者疑似將母親的遺體與另一名女子混淆，甚至可能已經誤將母親火化。殯儀館表示對家屬遭遇「心碎且深感抱歉」，目前已展開內部調查。

據WXYZ報導，死者金柏莉摩爾（Kimberlly Kaye Moore）的家人，在葬禮前往殯儀館查看遺體時，發現棺木內的女子穿著母親原本準備的衣服，頭髮與妝容也經過整理，但身分卻不符。

金柏莉的兒子拜倫摩爾（Byron Moore）向媒體表示：「裡面是一名女子，穿著我們母親的衣服，頭髮和妝容也都弄好了，但她不是我們的母親。」

女兒比安卡羅賓遜（Bianca Robinson）則說，自己原本打算替母親整理指甲、貼上假睫毛，沒想到殯葬館員工拉開裝有遺體的袋子後，她便察覺不對勁。

「他拉開袋子時，我看了一下她的腳趾，發現那裡沒有我母親原本的痣。我轉過身看著他，對他說：『先生，這不是我媽媽。』」羅賓遜回憶。

她表示，工作人員隨後向她道歉，並稱母親可能在送抵殯儀館後不久就被火化。羅賓遜引述對方說法指出，當時有兩名女性遺體同時送抵，工作人員可能因此弄錯身分，「我們可能已經把她火化了」。

羅賓遜進一步詢問，究竟如何發生這起混淆事件。她表示，殯儀館人員推測，母親腳上的身分辨識標籤可能因受潮脫落，導致遺體與另一名死者混淆。

家屬原定於9月18日先為金柏莉舉行瞻仰遺容及葬禮，之後才進行火化。然而，在發現遺體疑遭混淆後，不僅無法如期舉行告別式，也不知道母親的骨灰是否存在。

「我們沒有瞻仰遺容，也沒有葬禮，那我們現在有什麼？我們甚至連她的骨灰都沒有。」羅賓遜向WXYZ表示。

Hutchison Funeral Home營運副總裁小約瑟夫・哈奇森（Joseph Hutchison Jr.）表示，殯儀館正在調查相關情況。殯儀館另向ClickOnDetroit發表聲明，表示：「對摩爾女士的家人所經歷的一切，我們感到心碎，也深感抱歉。」