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懷疑美女鄰居勾引丈夫 佛州人妻狂拉「整桶屎尿」潑對方

TVBS新聞網／編輯：易軍堯
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佛州一名婦人因懷疑鄰居與她的丈夫有染，竟上門潑糞。示意圖。 (圖／AI生成)
佛州一名婦人因懷疑鄰居與她的丈夫有染，竟上門潑糞。示意圖。 (圖／AI生成)

佛羅里達州日前發生一起「潑糞慘案」；邁阿密戴德郡一名50歲人妻因強烈懷疑隔壁女鄰居與自家丈夫暗通款曲，竟暗中「自產自銷」收集整桶糞便作為武器，公然闖入對方家中狂潑，導致被害人渾身與屋內滿是穢物。警方接獲報案後迅速趕抵現場，將這名失控的人妻逮捕歸案。

綜合「Local 10 News」等當地媒體報導，這起「糞便襲擊案」發生於邁阿密花園的一處移動房屋園區。涉案婦人里維拉（Yirsi Esperanza Machado Rivera）與受害女子僅一牆之隔。事發當晚，里維拉氣勢洶洶前往鄰居家扣門，門一開便破口大罵對方勾引其丈夫。雙方爆發激烈口角後，里維拉強行推門入室，隨即拿出預先準備好的排泄物水桶，狠甩向對方臉部與身體，隨後倉皇逃離。

有目擊證人向警方指證，里維拉曾得意透露自己是特意收集排泄物來當作報復工具。然而里維拉落網受訊時卻矢口否認，稱是自家馬桶故障才用水桶暫存排泄物，並表示雙方僅因惡臭發生爭執，自己還遭對方持球棒重擊頭部。

儘管里維拉極力狡辯，警方經現場採證與多方證詞交叉比對後仍打臉其說法，當場依入室盜竊及襲擊罪嫌將她押解至特納吉爾福德奈特監獄拘留，保釋金交由法院審定。

疑美女鄰居是小三！人妻狂拉「整桶屎尿」猛潑洩憤　噁濺一地土黃

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