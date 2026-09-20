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無人機投遞手機 囚犯冒用警長辦公室電話詐騙

記者顏伶如／綜合報導
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華爾街日報13日報導，根據聯邦調查局(FBI)接獲網路犯罪通報，美國去年因詐騙損失209多億元，雖然許多詐騙源於海外，但有相當數量則來自於美國本土的監獄；囚犯坐牢期間使用被列為違禁品的手機，使用網路應用程式冒充警長辦公室或典獄機關電話號碼，受害民眾信以為真，囚犯經營詐騙的案例在阿拉巴馬州、佛羅里達州、北卡羅來納州南卡羅來納州、加州等地都曾出現，喬治亞州則是這類犯罪的大本營。

南卡州理奇蘭郡(Richland County)警長辦公室調查員強森(Markus Johnson)表示：「喬州囚犯似乎可以毫無限制使用手機。」強森已對分布於喬州至少8所監獄的20多名囚犯發出緝捕令，其中一起案件的受害者是68歲南卡州退休工程師蒙克(Art Monk)。

蒙克接到來自保釋機構的電話與簡訊通知，聲稱他已成年的兒子涉案被捕。由於父子關係交惡多年，蒙克原本不想理會，但後來心軟與自稱「詹姆斯」(James)的來電者接洽。

蒙克願意幫兒子交保釋金、戒毒勒戒與精神藥物費用，幾天當中透過Cash App轉帳將近1萬2000元。然而，「詹姆斯」根本不是保釋機構員工，而是在喬州戴維斯勃勒(Davisboro)州立監獄服刑的囚犯。

另一名受害者是退休護士布魯克斯(Sylvia Brooks)，孫子入獄後接到自稱法院矯正計畫人員來電，其實電話來自喬州監獄，她因此損失1368元。

報導指出，源於監獄的詐騙電話有時候隨機撥打給民眾，聲稱「缺席陪審團義務」且要求繳交罰款，揚言不交錢便將被捕。詐騙份子也利用執法機關公布的近期入獄受刑人名單，打電話詐騙家屬。

堪薩斯州普雷里村(Prairie Village)警探沃肯廷(Ryan Warkentin)正在調查的監獄電話詐騙案裡，其中一件陪審團詐騙案損失金額接近60萬元。他說，源於喬州監獄的詐騙電話已經成為全美各地執法機關共同面對的棘手問題。

喬州中區聯邦檢察官奇斯(William Keyes)表示，今年辦公室成功定罪在獄中經營詐騙的兩名囚犯。被告利用山寨手機在全美各地進行陪審團詐騙，119名受害者累計損失46萬5000元。調查人員發現，囚犯透過無人機投遞取得手機，或由家屬、警衛夾帶取得。

精華 FAQ

  • 囚犯在獄中使用違禁手機與網路應用程式，偽裝成警長辦公室、典獄機關或保釋機構來電，讓民眾誤以為是真實執法通知，進而要求匯款或支付費用。

  • 調查人員指出，喬州至少有8所監獄、20多名囚犯涉入相關案件，囚犯似乎能相對容易取得手機與通訊工具，並將詐騙電話擴散到全美各地。

  • 68歲的蒙克被騙近1萬2000元，退休護士布魯克斯損失1368元；另一起陪審團詐騙案損失近60萬元，119名受害者合計損失46萬5000元。

詐騙 南卡羅來納州 北卡羅來納州

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