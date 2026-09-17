亞利桑納州粗心父母辦派對 竟把5歲兒忘車內 熱死

安卡(左)和米哈伊爾．薩博夫婦的五歲兒子，被留在車裡超過兩個半小時死亡。(馬里科帕郡警長辦公室照片)

亞利桑納州 一名5歲男童日前被父母遺留在高溫車內超過兩個半小時，最終不幸身亡。警方調查時，發現案發當時男童父母正在舉辦派對。男童父親辯稱自己曾交代14歲兒子把弟弟帶下車，但少年否認曾收到指示。目前男童雙親都遭控過失殺人及虐待兒童罪。

據紐約郵報(New York Post)報導，9月13日(周日)，這家人參加另一名孩子的洗禮後返回位於佩奧里亞(Peoria)的住家，隨後在住處舉辦聚會，現場約有50名親友。米哈伊爾．薩博(Mihail Sabo)與妻子安卡．薩博(Anca Sabo)忙著招呼賓客，完全沒有留意到兒子不見。5歲的西奧(Theo Sabo)下午1點左右被留在轎車內，一直到下午快4點家人發現西奧不在屋裡，才在車內找到他。

當天當地氣溫最高達華氏105度(攝氏41度)，家人找到西奧時，他已失去反應。現場立即施行心肺復甦術，隨後送往附近醫院，但仍宣告不治。50歲的米哈伊爾告訴警方，他回家後曾要求14歲兒子把弟弟帶下車；但少年供稱，他不記得父親曾交代自己做這件事。這項說法差異也成為調查焦點。

14日分別開庭時，安卡情緒崩潰、哭泣不止，並曾向法官哀求希望能見到其他孩子。兩人的辯護律師多德(Leah Dodd)則表示，安卡當時正在招待客人，原以為丈夫會處理孩子，丈夫再將事情交給14歲兒子，認為整起事件是一場「無法想像的悲劇」，並主張，虐待及過失殺人罪的指控並不適當。

「安卡撥打了911，她施以救命措施，她回答了警探的所有問題。這不是一個試圖逃跑的人，」律師表示。「她和丈夫發現孩子在車內後所採取的一切行動，都符合一般照護標準。」

不過，馬里科帕郡檢察官高特(Brooke Gaunt)指出，西奧在車內超過兩個半小時，而父母在這段期間都不知道孩子身在何處，認為父母疏於照顧。夫妻兩人各獲准以15萬元交保，並不得彼此接觸，但可在監督下探視另外四名孩子。兩人預定9月21日再次出庭。