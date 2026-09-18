我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓金與正批美軍演 揚言將採取「更具攻擊性」回應

習近平金磚峰會身體不適？俄媒還原真相：只是耳機故障

大峽谷暴洪釀災 找到最後1名死者 累計3人遇難

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
8月底在亞利桑那州大峽谷國家公園發生的致命山洪爆發，17日確認了第三名死者身分，...
8月底在亞利桑那州大峽谷國家公園發生的致命山洪爆發，17日確認了第三名死者身分，他是53歲飛行員史密斯。(美聯社)

8月底在亞利桑那州大峽谷(Grand Canyon)國家公園發生的致命山洪爆發，17日確認了第三名死者身分。美聯社報導，14日在流經大峽谷的科羅拉多河「水晶急流」(Crystal Rapids)附近發現的男性遺體，確定是來自懷俄明州的53歲飛行員史密斯(Timothy Allen Smith)。他的兩名同行夥伴遺體，已先於8月30日及31日被發現並確認身分。

當局指出，搜救人員在為期兩天的暴雨期間，利用夜視儀等設備尋找等待救援者，並依靠大峽谷國家公園許可證系統和檢查車輛牌照追蹤失蹤者；最終有超過80人獲救。

當洪水席捲大峽谷時，史密斯和兩名來自德州的同行夥伴——42歲的羅森克蘭茨(Brent Rosenkranz)和46歲的朱斯迪(John Giusti)正在進行為期數日的健行釣魚露營之旅。

羅森克蘭茨和朱斯迪的遺體在災難發生頭兩天即被尋獲；只剩史密斯一人下落不明。史密斯的妻子卡麗(Carrie)及子女，曾在臉書發布影片感謝提供支持和祈禱的人士。15日上午，卡麗表示家人獲悉前一日發現了一具遺體。17日卡麗在臉書貼文中確認，經鑑定該遺體確係其丈夫。

卡麗寫道：「過去三周，我的家人經歷漫長等待，期盼提姆平安歸來。如今我們不必再等了，兩天前大峽谷國家公園巡邏人員發現了他。雖然結果並非我們所盼，但我們知道洪水來襲時，提姆正與約翰和布倫特一起做著他們熱愛的事。」

這場暴洪重創大峽谷谷底的「幻影牧場」(Phantom Ranch)區域，並嚴重毀損通往大峽谷村(Grand Canyon Village)的唯一輸水管道，南緣(South Rim)儲水罐在管道修復前無法補充。

由於供水不足，官方已暫停遊客入住大峽谷國家公園內的旅館，並對約1600名居民實施緊急限水。目前大峽谷國家公園許多健行步道和住宿區仍處於關閉狀態，峽谷深處也已切斷供水，建議健行者自備飲用水或淨水設備。

公園官員稱，16日一場風暴來襲，峽谷內的光明天使溪(Bright Angel Creek)地區和科羅拉多河沿岸曾再次遭遇山洪。目前未收到人員傷亡報告。

精華 FAQ

  • 當局17日確認最後1名死者是來自懷俄明州的53歲飛行員史密斯，先前已找到他兩名德州同行夥伴羅森克蘭茨與朱斯迪遺體，3人全數罹難。

  • 搜救人員在兩天暴雨期間動用夜視儀等設備搜尋，並結合大峽谷國家公園許可證資料與車牌檢查追蹤行蹤，最終救出超過80人。

  • 暴洪嚴重毀損通往大峽谷村的唯一輸水管道，導致供水不足，園方暫停旅館住宿、對約1600名居民限水，且多條步道與住宿區仍關閉。

德州 懷俄明州 遺體

上一則

鄉音合唱團 傾情唱響維也納金色大廳

下一則

波士頓首購族 年齡中位數攀升至40歲

延伸閱讀

尼泊爾洪災1342死近4900失蹤 家屬等不到遺體 燒人偶送別至親

尼泊爾洪災1342死近4900失蹤 家屬等不到遺體 燒人偶送別至親
報導3人喪命車禍現場 洛NBC電視台直升機墜落3人死亡

報導3人喪命車禍現場 洛NBC電視台直升機墜落3人死亡
火人節死亡人數增至3人 兩人陳屍會場、1人送醫不治

火人節死亡人數增至3人 兩人陳屍會場、1人送醫不治
尼泊爾洪災9天後「隧道奇蹟救出2人」軍警搜遍卻再無發現

尼泊爾洪災9天後「隧道奇蹟救出2人」軍警搜遍卻再無發現

熱門新聞

在持續對抗通貨膨脹五年後，去年美國「家庭收入中位數」終於超過了新冠疫情前水平。圖為紐約市曼哈頓金融區。 (美聯社)

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

2026-09-16 09:47
馬斯克和他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）。（路透）

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

2026-09-15 16:24
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
伊利諾州政府近日陸續向逾70萬名居民發出通知，警告他們可能因聯邦白卡制度大幅改變而失去醫療保險。(美聯社)

白卡新規10/1上路 伊州「合法身分非公民」首波失保障

2026-09-14 13:25
2023年移民越過格蘭河(Rio Grande)從墨西哥進入美國後，在德州等候美國邊境巡邏隊處理。(美聯社資料照)

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

2026-09-17 09:12
青少年時期就夢想投身執法工作的摩爾，得知即將遭到移民和海關執法局(ICE)辭退之後開槍自殺。示意圖（路透）

38歲新進幹員得知即將被ICE辭退而舉槍自殺

2026-09-15 10:01

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀