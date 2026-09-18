大峽谷暴洪釀災 找到最後1名死者 累計3人遇難

8月底在亞利桑那州大峽谷國家公園發生的致命山洪爆發，17日確認了第三名死者身分，他是53歲飛行員史密斯。(美聯社)

8月底在亞利桑那州大峽谷(Grand Canyon)國家公園發生的致命山洪爆發，17日確認了第三名死者身分。美聯社報導，14日在流經大峽谷的科羅拉多河「水晶急流」(Crystal Rapids)附近發現的男性遺體 ，確定是來自懷俄明州 的53歲飛行員史密斯(Timothy Allen Smith)。他的兩名同行夥伴遺體，已先於8月30日及31日被發現並確認身分。

當局指出，搜救人員在為期兩天的暴雨期間，利用夜視儀等設備尋找等待救援者，並依靠大峽谷國家公園許可證系統和檢查車輛牌照追蹤失蹤者；最終有超過80人獲救。

當洪水席捲大峽谷時，史密斯和兩名來自德州 的同行夥伴——42歲的羅森克蘭茨(Brent Rosenkranz)和46歲的朱斯迪(John Giusti)正在進行為期數日的健行釣魚露營之旅。

羅森克蘭茨和朱斯迪的遺體在災難發生頭兩天即被尋獲；只剩史密斯一人下落不明。史密斯的妻子卡麗(Carrie)及子女，曾在臉書發布影片感謝提供支持和祈禱的人士。15日上午，卡麗表示家人獲悉前一日發現了一具遺體。17日卡麗在臉書貼文中確認，經鑑定該遺體確係其丈夫。

卡麗寫道：「過去三周，我的家人經歷漫長等待，期盼提姆平安歸來。如今我們不必再等了，兩天前大峽谷國家公園巡邏人員發現了他。雖然結果並非我們所盼，但我們知道洪水來襲時，提姆正與約翰和布倫特一起做著他們熱愛的事。」

這場暴洪重創大峽谷谷底的「幻影牧場」(Phantom Ranch)區域，並嚴重毀損通往大峽谷村(Grand Canyon Village)的唯一輸水管道，南緣(South Rim)儲水罐在管道修復前無法補充。

由於供水不足，官方已暫停遊客入住大峽谷國家公園內的旅館，並對約1600名居民實施緊急限水。目前大峽谷國家公園許多健行步道和住宿區仍處於關閉狀態，峽谷深處也已切斷供水，建議健行者自備飲用水或淨水設備。

公園官員稱，16日一場風暴來襲，峽谷內的光明天使溪(Bright Angel Creek)地區和科羅拉多河沿岸曾再次遭遇山洪。目前未收到人員傷亡報告。