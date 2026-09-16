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「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

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「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

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洛杉磯查茨沃斯（Chatsworth）社區，一架直升機在一宗巴士事故附近墜毀，救...
洛杉磯查茨沃斯（Chatsworth）社區，一架直升機在一宗巴士事故附近墜毀，救援人員於現場處理事故。（美聯社）

洛杉磯一架新聞直升機執行採訪任務時墜毀，造成至少3人死亡、1人送醫。事發後，NBC洛杉磯台主播威廉斯（Colleen Williams）在電視機前證實，失事直升機屬於該電視台，且機上同事一度失去聯絡，讓現場氣氛格外沉重。

▲ 影片來源：x平台＠ConwayShow（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

事故發生於15日晚間7時前，地點位於洛杉磯查茲沃思（Chatsworth），距市中心約40公里。這架新聞直升機當時正在採訪一起造成至少2人死亡、多人受傷的嚴重車禍，飛行期間墜落在兩棟建築物之間並起火。

事發初期，NBC洛杉磯曾在節目中表示，無法聯絡旗下直升機的飛行員及機上人員，直到稍後才確認失事直升機屬於該台。

威廉斯在直播中表示：「我們一直在拼湊事情的經過。我們知道那是一架墜毀的新聞直升機，也知道我們失去了與現場人員的聯絡。」她隨後證實，「NewsChopper 4」在晚上7時前不久於查茨沃斯墜毀，並說：「我們會花幾分鐘時間想一想、消化這件事，然後重新整理心情。」

威廉斯也表示，若稍後有記者會等最新消息，節目仍會即時插播，向觀眾報導。

洛杉磯消防局（LAFD）表示，事故確認造成3人當場死亡，死者身分尚未公布，另有1人被送往當地醫院，傷勢不明。消防局指出，火勢已完全撲滅，未波及建築物，但有4輛汽車及2個儲物貨櫃遭火勢損壞。

洛杉磯消防局稍早表示，現場有一名傷亡者被確認是在直升機外、停車場內的人員，事故發生後當場死亡。消防局官員當時仍無法確認直升機內究竟有多少人。

NBC洛杉磯台其後確認，失事飛機就是旗下NewsChopper4。現場救援人員持續在殘骸中搜索，消防局形容直升機「幾乎完全毀損」。社群平台流傳的影片則疑似拍下直升機墜落前在空中的最後畫面。

洛杉磯查茨沃斯（Chatsworth）社區，一架直升機在一宗巴士事故附近墜毀，救...
洛杉磯查茨沃斯（Chatsworth）社區，一架直升機在一宗巴士事故附近墜毀，救援人員於現場處理事故。（美聯社）

洛杉磯新聞台一架採訪直升機15日在空拍當地一起交通事故時，意外墜毀於附近，造成至...
洛杉磯新聞台一架採訪直升機15日在空拍當地一起交通事故時，意外墜毀於附近，造成至少3人死亡。（美聯社）

精華 FAQ

  • 事故發生於15日晚間7時前，地點在洛杉磯查茲沃思，距市中心約40公里。當時直升機正執行採訪任務，墜落在兩棟建築物之間並隨即起火。

  • 主播科廉斯在直播中表示，台內一度無法聯絡飛行員與機上人員，後來確認墜毀的是自家NewsChopper 4。她語氣沉重，並表示會先消化這件事再繼續報導。

  • 洛杉磯消防局指出，事故已造成3人當場死亡、1人送醫，火勢已完全撲滅且未波及建築物，但有4輛汽車及2個儲物貨櫃遭到燒損。

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