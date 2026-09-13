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美航飛機上「全身脫光」引騷動 女乘客下機後遭邁阿密警逮捕

編譯俞仲慈／即時報導
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美國航空客機。（路透）
美國航空客機。（路透）

客機飛行途中，竟然出現乘客當眾寬衣解帶的場面！11日美國航空(American Airlines)一架從巴爾的摩飛往邁阿密的班機，一名坐在第9排的女乘客突然脫掉全身衣物，並在眾目睽睽下做出不雅行為，經過機組人員通報，當客機抵達目的地後，該名女乘客隨即遭到逮捕。

根據福斯新聞網(Fox News)報導，航班追蹤數據顯示，本月11日美東部時間晚上9時剛過，美航編號1779航班的空中巴士A319型客機從巴爾的摩/華盛頓瑟古德·馬歇爾國際機場(Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport，BWI)起飛，比原定時間表延誤近兩小時，於美東時間晚上11時23分降落在邁阿密國際機場(Miami International Airport)。

這架空中巴士飛行途中，空服員向機長通報一起罕見的客艙騷亂事件；根據航空新聞與即時動態網站AirLive發布的飛機通訊尋址與報告系統(Aircraft Communications Addressing and Reporting System，ACARS)數據鏈日誌，座艙長報告宣稱，一名坐在9D座位的女乘客脫光全身衣物，以全裸姿態在四周乘客眾目睽睽之下，做出不雅舉動。

ACARS資訊顯示，機長依照規定通報給美航綜合營運中心並要求執法單位介入，根據即時航班追蹤網站Flightera資料顯示，事發後，美航1779班機並未改變航向繼續飛行，順利降落在邁阿密國際機場，停靠在N航站大廈D2登機口。據AirLive宣稱，當時執法人員早已在登機門守候，隨即逮捕該名女乘客。

目前尚不清楚機組人員在飛行途中採取何種具體措施處理此一突發狀況，女乘客全裸的動機以及確實做出了哪些動作也不清楚，美航、邁阿密-戴德郡(Miami-Dade)警方以及邁阿密國際機場均尚未對此事發表評論。

精華 FAQ

  • 事件發生在美國航空1779航班，機型為空中巴士A319，航線是從巴爾的摩/華盛頓瑟古德·馬歇爾國際機場飛往邁阿密國際機場。

  • 根據報導，坐在9D座位的女乘客在飛行途中突然脫掉全身衣物，並以全裸姿態在眾人面前做出不雅舉動，因而引發客艙騷動。

  • 空服員先通報機長，再由機長依規定通知美航營運中心並請求執法單位介入；班機抵達邁阿密後，警方已在登機門守候，當場將該名女乘客逮捕。

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