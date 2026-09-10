亞馬遜貨機失事 地面死者家屬提告

亞馬遜貨機衝出跑道事故的死者家屬，9日提出訴訟。圖為被貨機撞得完全變型的其中一輛車。(美聯社)

亞馬遜 (Amazon )波音 767-300型貨機6日下午在邁阿密國際機場(Miami International Airport)降落時衝出跑道，撞上一輛載有清潔公司員工的廂型車與另一輛休旅車，造成5人死亡，廂型車駕駛納蘭霍(Rodriguez Naranjo)的遺孀莫雷洪(Yaraisi Santiso Morejon)9日提出非正常死亡訴訟。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，亞馬遜、亞馬遜航空貨運(Amazon Air Cargo)、21 Air及貨機2名機師都被列為被告，家屬控告機師試圖「高速順風著陸」且操作失誤與訓練不足。

國家運輸安全委員會(NTSB)主席霍曼迪(Jennifer Homendy)表示，由21 Air航空公司營運的貨機從聖胡安返回邁阿密時衝出跑道。飛機撞到導航設備後，撞上屬於專業海洋服務公司(Professional Ocean Service Corp.)的福特廂型車，隨後衝破圍欄撞上豐田(Toyota)休旅車，再衝進草地撞上特斯拉(Tesla)無人駕駛計程車(robotaxis)停放區圍欄。

莫雷洪的律師指出，53歲的廂型車駕駛納蘭霍當場死亡，其4名同事萊昂(Rolando Aleman Leon)、皮內達(Julio C. Pineda)、法哈多(Carlos Acosta Fajardo)奎韋多(Javierkys Reyes Quevedo)也在事故中喪生。這些工人當時做完工作，準備回家。另有5人受傷送醫，2名機師莫利納(Silva Molina)及卡羅爾(Carroll)則在治療後出院。

律師指控機師「以遠超正常速度」接近跑道，偏離著陸點「超過1000呎」，「這架飛機本應嘗試重飛。」

亞馬遜及亞馬遜航空貨運發言人9日表示，「我們對罹難者家屬致以最深切的慰問，」並表示將全力配合調查。

NTBS調查員申志勳(Chihoon Shin，音譯)8日表示，紀錄器顯示飛機著陸時推力增加，與「重飛」(go-around)操作一致。但4秒後油門降至怠速且煞車持續使用，有助飛機減速的減速板(speed brakes)及反推裝置(thrust reversers)則沒有啟動。申志勳表示，現在判斷原因還言之過早。